Indian Railways: अब एक पटरी पर नहीं आएंगी दो ट्रेनें, राजस्थान के इस रेलवे स्टेशन पर हो रहा 38 करोड़ से ऐसा काम

रेलवे स्टेशन पर विकसित हो रहे नए प्लेटफार्म। फोटो- पत्रिका
जोधपुर। जोधपुर मुख्य रेलवे स्टेशन पर बढ़ते यात्री भार और ट्रेनों की संख्या को देखते हुए स्टेशन विस्तार का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत यहां लगभग 38 करोड़ रुपए की लागत से दो नए प्लेटफॉर्म विकसित किए जा रहे हैं। इनके तैयार होने के बाद सिटी स्टेशन पर कुल सात प्लेटफॉर्म हो जाएंगे। इससे एक ही पटरी पर दो ट्रेनों के प्लेसमेंट जैसी जोखिमपूर्ण स्थितियों का समाधान होगा और ट्रेनों का संचालन अधिक सुचारू रहेगा।
री-डेवलेपमेंट के तहत किए जा रहे कार्य अगले पचास साल के संभावित यात्री भार को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। नए प्लेटफॉर्म विकसित होने से जोधपुर स्टेशन की क्षमता बढ़ेगी, यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी और ट्रेनों का संचालन सुरक्षित और व्यवस्थित हो सकेगा। इससे प्लेटफॉर्म खाली न होने जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और ट्रेनों के संचालन समय में भी कमी आएगी।
वर्तमान में ट्रेनों को राइकाबाग, भगत की कोठी और महामंदिर जैसे सब-स्टेशनों पर रोकना पड़ता है, क्योंकि सिटी स्टेशन पर क्षमता सीमित है। नया प्लेटफॉर्म बनने से दो नई लाइनें उपयोग में आ सकेंगी। इस प्रकार छह और सात नंबर प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो जाएंगे। इससे ट्रेनों को सब-स्टेशनों पर रोकने की समस्या भी काफी हद तक समाप्त होगी।
प्लेटफॉर्म चार और पांच की लंबाई बढ़ाई जाएगी, जिससे अधिक कोचों वाली लंबी ट्रेनें भी आसानी से ठहर सकेंगी। उल्लेखनीय है कि जोधपुर रेल मंडल ने वर्ष 2023 में दो नए प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए प्रस्ताव भेजा था।
रेलवे स्टेशन के री-डेवलेपमेंट कार्य के साथ नए प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। इसके साथ प्लेटफॉर्म चार और पांच की लंबाई भी बढ़ाई जाएगी।
