Indian Railways: अब एक पटरी पर नहीं आएंगी दो ट्रेनें, राजस्थान के इस रेलवे स्टेशन पर हो रहा 38 करोड़ से ऐसा काम

जोधपुर। जोधपुर मुख्य रेलवे स्टेशन पर बढ़ते यात्री भार और ट्रेनों की संख्या को देखते हुए स्टेशन विस्तार का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत यहां लगभग 38 करोड़ रुपए की लागत से दो नए प्लेटफॉर्म विकसित किए जा रहे हैं। इनके तैयार होने के बाद सिटी स्टेशन पर कुल सात प्लेटफॉर्म हो जाएंगे। इससे एक ही पटरी पर दो ट्रेनों के प्लेसमेंट जैसी जोखिमपूर्ण स्थितियों का समाधान होगा और ट्रेनों का संचालन अधिक सुचारू रहेगा।