Rajasthan Roadways: राजस्थान के इस जिले के लिए बड़ी खुशखबरी, पहली बार अहमदाबाद-वडोदरा के लिए चलेंगी लग्जरी रोडवेज बसें

बूंदी जिले के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। बूंदी आगार में आगामी सप्ताह में आठ नई बसें आएंगी। इसमें दो बसों को अहमदाबाद और वडोदरा के लिए चलाया जाएगा। आगार प्रबंधक घनश्याम गौड़ ने बताया कि तीन नई 41 सीटर लग्जरी बसों में से दो को अहमदाबाद-वडोदरा के लिए चलाया जाएगा।
ये बसें कोटा से शाम चार बजे चलकर बूंदी, बिजौलिया, चित्तौड़गढ़, उदयपुर होते हुए सुबह साढ़े पांच बजे अहमदाबाद और साढ़े सात बजे वडोदरा पहुंचेंगी। वहीं वापसी में वडोदरा से शाम चार बजे रवाना होकर साढ़े छह बजे अहमदाबाद होते हुए इसी मार्ग से सुबह सात बजे बूंदी और आठ बजे कोटा पहुंचेंगी।
आगार प्रबंधक ने बताया कि आजादी के बाद से बूंदी आगार की गुजरात राज्य के लिए यह पहली सरकारी बस सेवा है। वहीं पांच अन्य बीएस सिक्स मॉडल की बसें भी आगार में आएंगी, जिन्हें यात्री भार के अनुसार जयपुर और अजमेर मार्ग पर चलाया जाएगा।
