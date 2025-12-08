8 दिसंबर 2025,

सोमवार

बूंदी

Rajasthan Roadways: राजस्थान के इस जिले के लिए बड़ी खुशखबरी, पहली बार अहमदाबाद-वडोदरा के लिए चलेंगी लग्जरी रोडवेज बसें

बूंदी जिले के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि आगामी सप्ताह में आगार को आठ नई बसें मिलने वाली हैं। इनमें से दो बसें पहली बार बूंदी से गुजरात के वडोदरा और अहमदाबाद मार्ग पर संचालित की जाएंगी।

बूंदी

image

Rakesh Mishra

Dec 08, 2025

Rajasthan Roadways, Bundi Ahmedabad Roadways bus, Bundi Vadodara Roadways bus, Luxury Roadways bus, Luxury Roadways bus in bundi, Luxury Roadways bus in Rajasthan, Bundi News, Rajasthan News

रोडवेज बस। फाइल फोटो- पत्रिका

बूंदी जिले के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। बूंदी आगार में आगामी सप्ताह में आठ नई बसें आएंगी। इसमें दो बसों को अहमदाबाद और वडोदरा के लिए चलाया जाएगा। आगार प्रबंधक घनश्याम गौड़ ने बताया कि तीन नई 41 सीटर लग्जरी बसों में से दो को अहमदाबाद-वडोदरा के लिए चलाया जाएगा।

साढ़े सात बजे पहुंचेगी वडोदरा

ये बसें कोटा से शाम चार बजे चलकर बूंदी, बिजौलिया, चित्तौड़गढ़, उदयपुर होते हुए सुबह साढ़े पांच बजे अहमदाबाद और साढ़े सात बजे वडोदरा पहुंचेंगी। वहीं वापसी में वडोदरा से शाम चार बजे रवाना होकर साढ़े छह बजे अहमदाबाद होते हुए इसी मार्ग से सुबह सात बजे बूंदी और आठ बजे कोटा पहुंचेंगी।

यह वीडियो भी देखें

पहली सरकारी बस सेवा

आगार प्रबंधक ने बताया कि आजादी के बाद से बूंदी आगार की गुजरात राज्य के लिए यह पहली सरकारी बस सेवा है। वहीं पांच अन्य बीएस सिक्स मॉडल की बसें भी आगार में आएंगी, जिन्हें यात्री भार के अनुसार जयपुर और अजमेर मार्ग पर चलाया जाएगा।

Updated on:

08 Dec 2025 04:59 pm

Published on:

08 Dec 2025 04:52 pm

Rajasthan Roadways: राजस्थान के इस जिले के लिए बड़ी खुशखबरी, पहली बार अहमदाबाद-वडोदरा के लिए चलेंगी लग्जरी रोडवेज बसें

