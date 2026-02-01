Bundi News: श्मशान घाट में ले जाकर लूटे सोने-चांदी के गहने, फिर हत्या के बाद नदी में फेंक दी लाश

परिजन 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता और एक सदस्य को नौकरी देने की मांग पर अड़ गए। करीब तीन घंटे बाद शाम को प्रशासन के बीस लाख रुपए आर्थिक सहायता और एक जने को संविदा पर नौकरी के आश्वासन के बाद जाम खत्म किया गया। नमाना पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर हत्या और लूट का मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी है