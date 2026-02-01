1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Bundi News: श्मशान घाट में ले जाकर लूटे सोने-चांदी के गहने, फिर हत्या के बाद नदी में फेंक दी लाश

हत्यारे व्यक्ति के पहने सोने-चांदी के आभूषण साथ ले गए। वारदात से गुस्साए लोगों ने शव को नमाना-बूंदी मार्ग पर रखकर जाम लगा दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Feb 01, 2026

हत्या के बाद सोने-चांदी के आभूषण ले गए, शव नदी में फैंका

नमाना क्षेत्र के करजुना गांव में नमाना बूंदी मार्ग पर शव को सडक़ पर रखकर धरना देते ग्रामीण

Bundi News: नमाना थाना क्षेत्र के जवाहर नगर गांव में शुक्रवार रात घर के बाहर सो रहे एक व्यक्ति की अज्ञात लोगों ने हत्याकर शव नदी में फेंक दिया।

हत्यारे व्यक्ति के पहने सोने-चांदी के आभूषण साथ ले गए। वारदात से गुस्साए लोगों ने शव को नमाना-बूंदी मार्ग पर रखकर जाम लगा दिया।

करीब चार घंटे बाद प्रशासन के मृतक के परिजनों को बीस लाख रुपए आर्थिक सहायता और एक जने को संविदा पर नौकरी देने आश्वासन के बाद जाम खत्म हुआ। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया।

पुलिस और ग्रामीणों के अनुसार जवाहर नगर निवासी किशन गोपाल बैरवा [55] शुक्रवार रात अपने घर के बाहर चारपाई पर सोए थे। शनिवार सुबह जब परिजन उन्हें जगाने पहुंचे तो वे वहां नहीं मिले।

काफी तलाश करने पर भी जब उनका पता नहीं चला तो परिजनों ने नमाना थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। दोपहर में करजुना श्मशान घाट के पास नदी में किशन गोपाल का शव बहता मिला।

शव को निकालने के बाद किशन के शरीर पर पहने सोने-चांदी के आभूषण गायब मिले। परिजनों के अनुसार किशन ने दोनों हाथों में चांदी के कड़े, कानों में सोने की मुरकियां और गले में सोने का लॉकेट पहन रखा था।

परिजनों और ग्रामीण किशन की हत्या का आरोप लगाते हुए शव रखकर नमाना-बूंदी मार्ग जाम कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर उपखण्ड अधिकारी और पुलिस उप अधीक्षक पहुंचे।

परिजन 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता और एक सदस्य को नौकरी देने की मांग पर अड़ गए। करीब तीन घंटे बाद शाम को प्रशासन के बीस लाख रुपए आर्थिक सहायता और एक जने को संविदा पर नौकरी के आश्वासन के बाद जाम खत्म किया गया। नमाना पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर हत्या और लूट का मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी है

ये भी पढ़ें

बुआ के किराएदार ने किया बलात्कार, किशोरी हो गई थी गर्भवती; अब अदालत ने सुनाई सजा
बांसवाड़ा
jabalpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Feb 2026 01:18 pm

Published on:

01 Feb 2026 12:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi News: श्मशान घाट में ले जाकर लूटे सोने-चांदी के गहने, फिर हत्या के बाद नदी में फेंक दी लाश
Story Loader

पत्रिका लाइव अपडेट

Union Budget 2026 Live: बजट के बाद धड़ाम हुआ शेयर बाजार, इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं, जानें बजट की बड़ी बातें

Union Budget 2026 Live Updates
कारोबार

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi : विश्वकर्मा जयंती में झलका उत्साह, डीजे पर थिरके

विश्वकर्मा जयंती में झलका उत्साह, डीजे पर थिरके
बूंदी

देई-करवर सड़क मार्ग पर धरना देकर बैठे किसान

Bundi : सात सूत्री मांगों को लेकर किसानों ने सड़क पर लगाया जाम
बूंदी

चार दिवसीय संभाग स्तरीय आरोग्य मेले का हुआ शुभारंभ

Bundi : आयुर्वेद से निरोगी जीवन का दिया मंत्र, लोगों को मिला पारंपरिक उपचार
बूंदी

Bundi: कनकसागर तालाब की तीस फीट पक्की पाळ व मंदिर परिसर के पीछे का गेट पानी में समाया

कनकसागर तालाब की तीस फीट पक्की पाळ व मंदिर परिसर के पीछे का गेट पानी में समाया
बूंदी

Bundi: सत्र खत्म होने में दो माह, स्कूलों को अब भी कंपोजिट ग्रांट का इंतजार

सत्र खत्म होने में दो माह, स्कूलों को अब भी कंपोजिट ग्रांट का इंतजार
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.