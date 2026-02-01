1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Bundi : विश्वकर्मा जयंती में झलका उत्साह, डीजे पर थिरके

रानीपुरा में शनिवार को विश्वकर्मा समाज ने बड़ी धूमधाम के साथ विश्वकर्मा भगवान महोत्सव मनाया।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Feb 01, 2026

Bundi : विश्वकर्मा जयंती में झलका उत्साह, डीजे पर थिरके

बूंदी. विश्वकर्मा जयंती पर निकाली गई शोभायात्रा में शामिल लोग।

बूंदी. विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर शनिवार को विश्वकर्मा जयंती पर शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में पुरुष व युवा वर्ग में उत्साह देखने को मिला। शहर के बालचंद पाड़ा स्थित नवल सागर से दोपहर को शोभायात्रा निकाली गई।
जो शहर के बालचंद पाड़ा, सूरजजी का बड़, नाहर का चौहट्टा, सदर बाजार, चौमुखा बाजार, चौगान गेट, अहिंसा सर्किल से होती हुई मीरागेट रोड स्थित कारीगर धर्मशाला पहुंची। शोभायात्रा में घुड़सवार, ऊंट गाडीयां व अखाड़े शामिल रहे। डीजे की धुन पर लोग नृत्य करते हुए चल रहे थे। अखाड़े में विभिन्न करतब दिखाए गए। वही झांकियां भी आकर्षण का केंद्र बनी रही।

रामगंजबालाजी. यहां रामगंजबालाजी स्थित विश्वकर्मा मंदिर से भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना के बाद में जांगिड़ समाज के लोगों ने शोभायात्रा की शुरुआत की। शोभायात्रा रामगंजबालाजी गांव होते हुए वापस मंदिर स्थल पर पहुंची। जहां पर समाज के लोगों ने सामूहिक आरती की। शाम को प्रसादी वितरित की गई।

रानीपुरा. रानीपुरा में शनिवार को विश्वकर्मा समाज ने बड़ी धूमधाम के साथ विश्वकर्मा भगवान महोत्सव मनाया। 51 कलशों की पूजा अर्चना के बाद शोभायात्रा शुरू हुई। शोभायात्रा गांव में घूम कर वापस मंदिर परिसर पर पहुंची जहां पर श्री विश्वकर्मा भगवान की महाआरती व मंत्र पुष्पांजलि के बाद मंदिर परिसर विविध देवी देवताओं के जयकारों से गूंज उठा।

जजावर. जजावर कस्बे के विश्वकर्मा धाम जजावर में विश्वकर्मा जयंती का आयोजन हुआ। जिसमें माता पार्वती स्थापना का कार्यक्रम हुआ। मंदिर अध्यक्ष कैलाश पांचाल ने बताया कि पार्वतीजी की मूर्ति स्थापना एवं हवन किया गया। दानदाताओं का स्वागत प्रतीक चिन्ह के साथ सम्मानित किया गया। शोभायात्रा व कलश निकाली गई जो मुख्य मार्ग से होती हुई निकली। इस दौरान महावीर, घनश्याम, सत्यनारायण, कैलाश, राम लक्ष्मण, बंसीलाल आदि मौजूद रहे।

करवर. कस्बे में जांगिड़ ब्राह्मण समाज की ओर से भगवान विश्वकर्मा की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। समाजबंधुओं ने मुख्य बाजार के समीप स्थित जांगिड़ समाज के मंदिर पर रामायण पाठ का आयोजन किया। जिसके बाद हवन यज्ञ का आयोजन हुआ। जिसमें श्रद्धालुओं ने आहुतियां दी। समाज की महिलाओं ने भजन कीर्तन किए। देर शाम को आरती के बाद प्रसादी वितरित की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजबंधु मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Feb 2026 07:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi : विश्वकर्मा जयंती में झलका उत्साह, डीजे पर थिरके
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जिलेभर में हिंदू सम्मेलन के तहत हुए आयोजन, महिलाएं सिर पर कलश लेकर चली

Bundi : शहर-गांव में निकली शोभायात्राएं, श्रीराम के गूंजे जयकारे
बूंदी

होटल फेडरेशन की ओर से हुआ आयोजन

Bundi : स्वच्छ बनाने की पहल, दुकानदारों को बांटे डस्टबिन
बूंदी

Bundi : विश्वकर्मा जयंती में झलका उत्साह, डीजे पर थिरके

विश्वकर्मा जयंती में झलका उत्साह, डीजे पर थिरके
बूंदी

Bundi News: श्मशान घाट में ले जाकर लूटे सोने-चांदी के गहने, फिर हत्या के बाद नदी में फेंक दी लाश

हत्या के बाद सोने-चांदी के आभूषण ले गए, शव नदी में फैंका
बूंदी

देई-करवर सड़क मार्ग पर धरना देकर बैठे किसान

Bundi : सात सूत्री मांगों को लेकर किसानों ने सड़क पर लगाया जाम
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.