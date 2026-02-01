Bundi : विश्वकर्मा जयंती में झलका उत्साह, डीजे पर थिरके

बूंदी. विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर शनिवार को विश्वकर्मा जयंती पर शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में पुरुष व युवा वर्ग में उत्साह देखने को मिला। शहर के बालचंद पाड़ा स्थित नवल सागर से दोपहर को शोभायात्रा निकाली गई। जो शहर के बालचंद पाड़ा, सूरजजी का बड़, नाहर का चौहट्टा, सदर बाजार, चौमुखा बाजार, चौगान गेट, अहिंसा सर्किल से होती हुई मीरागेट रोड स्थित कारीगर धर्मशाला पहुंची। शोभायात्रा में घुड़सवार, ऊंट गाडीयांव अखाड़े शामिल रहे। डीजे की धुन पर लोग नृत्य करते हुए चल रहे थे। अखाड़े में विभिन्न करतब दिखाए गए। वही झांकियां भी आकर्षण का केंद्र बनी रही।