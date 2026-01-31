Bundi : आयुर्वेद से निरोगी जीवन का दिया मंत्र, लोगों को मिला पारंपरिक उपचार

विभिन्न रोगों की जांच एवं उपचार

आयुर्वेद उपनिदेशक डॉ. मालती पारीक ने बताया कि मेले में अनुभवी वैद्यों द्वारा विभिन्न रोगों की जांच एवं उपचार किया जा रहा हैं। मेले में पंचकर्म ईकाई, मर्म चिकित्सा, सौंदर्य क्लिनिक, अग्निकर्म ईकाई एवं विभागीय प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। इस मेले में औषधीय पादप प्रदर्शनी में दुर्लभ औषधीय पौधों की जानकारी और उनका लाभ दिया जा रहा हैं। खान-पान और दिनचर्या में सुधार के विशेष सत्र भी रखे गए हैं। आयुर्वेद महाविद्यालय कोटा के प्राचार्य डॉ. नित्यानंद शर्मा ने स्वस्थ जीवन शैली एवं डॉ. विजया जैन ने रसोई एक आरोग्यशाला विषय पर व्याख्यान दिया।