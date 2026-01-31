31 जनवरी 2026,

शनिवार

बूंदी

Bundi : आयुर्वेद से निरोगी जीवन का दिया मंत्र, लोगों को मिला पारंपरिक उपचार

स्वस्थ जीवनशैली ही निरोगी जीवन का आधार है। इसी संदेश के साथ जिला प्रशासन एवं आयुर्वेद विभाग के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को कुंभा स्टेडियम में चार दिवसीय संभागीय आरोग्य मेले का शुभारंभ हुआ।

बूंदी

image

pankaj joshi

Jan 31, 2026

Bundi : आयुर्वेद से निरोगी जीवन का दिया मंत्र, लोगों को मिला पारंपरिक उपचार

बूंदी. कुंभा स्टेडियम में आरोग्य मेले के शुभारंभ पर स्टॉल का निरीक्षण करते अतिथि।

बूंदी. स्वस्थ जीवनशैली ही निरोगी जीवन का आधार है। इसी संदेश के साथ जिला प्रशासन एवं आयुर्वेद विभाग के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को कुंभा स्टेडियम में चार दिवसीय संभागीय आरोग्य मेले का शुभारंभ हुआ। मेले के माध्यम से आमजन को प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों और स्वस्थ जीवन के गुर सिखाए जा रहे हैं।

समारोह के मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता आयुर्वेद निदेशालय अजमेर के अतिरिक्त निदेशक डॉ. रमेशचंद्र मीणा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में सभापति सरोज अग्रवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल एवं कालूलाल जांगिड़ मौजूद रहे। वक्ताओं ने आयुर्वेद को जीवन का अभिन्न अंग बनाने पर जोर दिया।

कार्यक्रम में आयुर्वेद महाविद्यालय कोटा के प्राचार्य डॉ. नित्यानंद शर्मा, अतिरिक्त निदेशक डॉ. अंजना शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सक संघ के डॉ. रमाकांत मंडावत और डॉ. रंगनाथ शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। विशेषज्ञों ने बताया कि यह मेला संभाग स्तर पर लोगों को पारंपरिक उपचार और योग के प्रति जागरूक करने का एक सशक्त माध्यम बनेगा।

विभिन्न रोगों की जांच एवं उपचार
आयुर्वेद उपनिदेशक डॉ. मालती पारीक ने बताया कि मेले में अनुभवी वैद्यों द्वारा विभिन्न रोगों की जांच एवं उपचार किया जा रहा हैं। मेले में पंचकर्म ईकाई, मर्म चिकित्सा, सौंदर्य क्लिनिक, अग्निकर्म ईकाई एवं विभागीय प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। इस मेले में औषधीय पादप प्रदर्शनी में दुर्लभ औषधीय पौधों की जानकारी और उनका लाभ दिया जा रहा हैं। खान-पान और दिनचर्या में सुधार के विशेष सत्र भी रखे गए हैं। आयुर्वेद महाविद्यालय कोटा के प्राचार्य डॉ. नित्यानंद शर्मा ने स्वस्थ जीवन शैली एवं डॉ. विजया जैन ने रसोई एक आरोग्यशाला विषय पर व्याख्यान दिया।

1256 रोगी को मिला लाभ
मेले के पहले दिन कुल 1256 रोगी उपचारित हुए। पंचकर्म विशेषज्ञ डॉ. सुनील कुशवाह ने बताया कि यह मेला आमजन के लिए खुला रहेगा। जिसमें संभाग भर से लोग आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का लाभ उठा सकेंगे।

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

