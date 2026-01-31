Bundi: सत्र खत्म होने में दो माह, स्कूलों को अब भी कंपोजिट ग्रांट का इंतजार

बूंदी. शिक्षा सत्र समाप्त होने में अब केवल दो माह शेष हैं, लेकिन जिले के सैकड़ों सरकारी स्कूल अब भी कंपोजिट ग्रांट के इंतजार में हैं। हालात इतने खराब है कि स्टेशनरी, सफाई सामग्री और बिजली-पानी के बिल तक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मजबूरी में संस्था प्रधान अपनी जेब से खर्च उठा रहे हैं, जबकि सात माह बीत जाने के बावजूद शिक्षा विभाग अब तक अनुदान जारी नहीं कर सका है। अनुदान में हो रही देरी ने स्कूलों की रोजमर्रा से लेकर शिक्षण और खेल गतिविधियों तक को प्रभावित हो रही है। जानकारों के अनुसार शिक्षा सत्र शुरू हुए सात माह बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कंपोजिट स्कूल ग्रांट सहित अन्य आवश्यक अनुदान जारी नहीं किए गए हैं। इसका सीधा असर शिक्षण, खेल गतिविधियों और स्कूलों के दैनिक कार्यों पर पड़ रहा है। स्टेशनरी, सफाई सामग्री, चॉक-डस्टर, झाड़ू-पोछा, साबुन, पेयजल तथा बिजली-पानी के बिल जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए भी स्कूल जूझ रहे हैं।