बूंदी

Bundi : नैनवां उपजिला चिकित्सालय को मिले सात विशेषज्ञ चिकित्सक

नैनवा . विशेषज्ञ चिकित्सकों से खाली पड़े नैनवां के उपजिला चिकित्सालय में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को एक साथ सात विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्त किया, जिनमें स्त्री रोग, शिशुरोग, फिजिशियन, ईएनटी, अस्थिरोग, टीबी व बायलॉजिकल लेब विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल है। नैनवां के उपजिला चिकित्सालय में 11 विशेषज्ञ सहित 28 चिकित्सकों के पद स्थापित [&hellip;]

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Jan 30, 2026

Bundi : नैनवां उपजिला चिकित्सालय को मिले सात विशेषज्ञ चिकित्सक

नैनवां. उपजिला चिकित्सालय भवन।

नैनवा . विशेषज्ञ चिकित्सकों से खाली पड़े नैनवां के उपजिला चिकित्सालय में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को एक साथ सात विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्त किया, जिनमें स्त्री रोग, शिशुरोग, फिजिशियन, ईएनटी, अस्थिरोग, टीबी व बायलॉजिकल लेब विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल है।

नैनवां के उपजिला चिकित्सालय में 11 विशेषज्ञ सहित 28 चिकित्सकों के पद स्थापित है। इसकी तुलना में अभी चिकित्सालय में पांच ही चिकित्सक नियुक्त थे। पांच चिकित्सकों में से भी दो चिकित्सकों डॉ. एलपी नागर को बीसीएमओ व डॉ. कृष्णकुमार प्रजापत को पीएमओ के पद पर लगा रखा है, जिससे चिकित्सालय तीन चिकित्सकों के भरोसे ही चल रहा था। विशेषज्ञ चिकित्सकों के अभाव में दो वर्षों से चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। चिकित्सा विभाग के सूत्रों के अनुसार स्त्री रोग विशेषज्ञ के अभाव में एफआरयू यूनिट बंद पड़ी थी। जटिल प्रसव की व्यवस्था प्रभावित होने से प्रसव के भर्ती होने वाली एक तिहाई प्रसूताओं को रेफर हो रही थी। स्त्री विशेषज्ञ लगने से अब बंद पड़ी एफआरयू यूनिट शुरू हो जाएगी। इसी तरह शिशु रोग विशेषज्ञ के अभाव में शिशु रोग यूनिट भी शुरू हो जाएगी।


इन चिकित्सकों को लगाया
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त सचिव निशा मीणा ने बुधवार को दो अलग-अलग आदेश जारी कर निदेशालय में नियुक्ति का इंतजार कर रहे सात विशेषज्ञ चिकित्सकों को उपजिला चिकित्सालय में नियुक्त किया है। एक आदेश में फिजिशियन डॉ. मनीष शर्मा को दूसरे आदेश में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. मनीषा ङ्क्षडडारिया, अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. मानप्रकाश जाजोरिया, शिशुरोग विशेषज्ञ डॉ. अनमोल मीणा, ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. शगुफ्ता खानम, टीबी विशेषज्ञ डॉ. अतीक शाही कुरेशी व बायोलॉजीकल लैब विशेषज्ञ डॉ. नीरज नागर शामिल है।

Bundi : नैनवां उपजिला चिकित्सालय को मिले सात विशेषज्ञ चिकित्सक
