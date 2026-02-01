Bundi : शहर-गांव में निकली शोभायात्राएं, श्रीराम के गूंजे जयकारे

वहीं पुराना माटूंदा रोड स्थित राधा-कृष्ण मंदिर परिसर में कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार व कलश यात्रा भगवान राधाकृष्ण के पूजन के साथ किया गया। सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रुप में रवीना कुमावत व बालकदास महाराज ने हिंदू समाज की एकता, संस्कृति संरक्षण, सामाजिक समरसता तथा राष्ट्र निर्माण में हिंदू समाज की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। युवाओं से नशा,कुरीतियों से दूर रहकर राष्ट्र एवं समाज सेवा में सक्रिय भूमिका निभाने का आव्हान किया गया। मोहन सालवी, हरीराज सिंह हाडा, दयाल सिंह, हरगोविंद धाभाई, रामप्रताप सिंह,पार्षद संदीप देवगन, मूलचंद शर्मा व जितेंद्र सिंह हाड़ा आदि ने विचार व्यक्त किए।