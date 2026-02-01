1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Bundi : शहर-गांव में निकली शोभायात्राएं, श्रीराम के गूंजे जयकारे

बूंदी. हिंदू सम्मेलन के तहत रविवार को जिलेभर में आयोजन हुए। अलग-अलग जगहों से शोभयात्राएं निकाली गई। भगवान श्रीराम के जयकारों से वातावरण गुंजयमान हो गया। इसके बाद धर्मसभा हुई। महाराणा प्रताप बस्ती का हिंदू सम्मेलन के तहत बुलबुल के चबूतरे से शोभायात्रा शुरू हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए विठ्ठल भवन [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Feb 01, 2026

Bundi : शहर-गांव में निकली शोभायात्राएं, श्रीराम के गूंजे जयकारे

बूंदी. बुलबुल के चबुतरे से निकाली गई कलश यात्रा में शामिल महिलाएं।

बूंदी. हिंदू सम्मेलन के तहत रविवार को जिलेभर में आयोजन हुए। अलग-अलग जगहों से शोभयात्राएं निकाली गई। भगवान श्रीराम के जयकारों से वातावरण गुंजयमान हो गया। इसके बाद धर्मसभा हुई। महाराणा प्रताप बस्ती का हिंदू सम्मेलन के तहत बुलबुल के चबूतरे से शोभायात्रा शुरू हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए विठ्ठल भवन पहुंची। इसके बाद गायत्री महायज्ञ में 200 जोड़ो ने भाग लिया और विश्व मंगल की कामना की।

शिवाजी बस्ती चित्तौड़ रोड में आयोजित हुए सम्मेलन में आसपास क्षेत्र की बस्तियों के महिला और पुरुषों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत पावर हाउस के बालाजी की पूजा-अर्चना से हुई। शोभायात्रा में महिलाएं सिर पर कलश लेकर चली। भजनो पर सभी नृत्य करते हुए चले। शोभायात्रा में बाबा लखनदास व श्री श्रवणदास बग्गी में चल रहे थे। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि इंद्रा शर्मा रही। कार्यसमिति अध्यक्ष देवीलाल जांगिड़ ने आभार जताया। संचालन हेमेंद्र शर्मा ने किया।

वहीं पुराना माटूंदा रोड स्थित राधा-कृष्ण मंदिर परिसर में कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार व कलश यात्रा भगवान राधाकृष्ण के पूजन के साथ किया गया। सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रुप में रवीना कुमावत व बालकदास महाराज ने हिंदू समाज की एकता, संस्कृति संरक्षण, सामाजिक समरसता तथा राष्ट्र निर्माण में हिंदू समाज की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। युवाओं से नशा,कुरीतियों से दूर रहकर राष्ट्र एवं समाज सेवा में सक्रिय भूमिका निभाने का आव्हान किया गया। मोहन सालवी, हरीराज सिंह हाडा, दयाल सिंह, हरगोविंद धाभाई, रामप्रताप सिंह,पार्षद संदीप देवगन, मूलचंद शर्मा व जितेंद्र सिंह हाड़ा आदि ने विचार व्यक्त किए।

झांकिया रही आकर्षण का केंद्र
छत्रपुरा बस्ती में आयोजित हुए हिंदू सम्मेलन को लेकर निकाली गई कलश यात्रा में अखाड़े, वीरांगनाओं की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। तीन जगहों से कलश निकाली गई। जगह-जगह स्वागत द्धार लगाकर पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रुप में कमलेश महाराज, संत अच्युतानंद हरिद्वार वाले, अध्यक्ष मोहन राठौर, मातृशक्ति भारती शर्मा, कालूलाल जांगिड़ आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। संचालन नितेश मंडोवरा ने किया। तत्पश्चात भारत माता की आरती की गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Feb 2026 08:15 pm

Published on:

01 Feb 2026 07:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi : शहर-गांव में निकली शोभायात्राएं, श्रीराम के गूंजे जयकारे
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

होटल फेडरेशन की ओर से हुआ आयोजन

Bundi : स्वच्छ बनाने की पहल, दुकानदारों को बांटे डस्टबिन
बूंदी

जिलेभर में जगह-जगह निकली शोभायात्राएं, किया स्वागत

Bundi : विश्वकर्मा जयंती में झलका उत्साह, डीजे पर थिरके
बूंदी

Bundi : विश्वकर्मा जयंती में झलका उत्साह, डीजे पर थिरके

विश्वकर्मा जयंती में झलका उत्साह, डीजे पर थिरके
बूंदी

Bundi News: श्मशान घाट में ले जाकर लूटे सोने-चांदी के गहने, फिर हत्या के बाद नदी में फेंक दी लाश

हत्या के बाद सोने-चांदी के आभूषण ले गए, शव नदी में फैंका
बूंदी

देई-करवर सड़क मार्ग पर धरना देकर बैठे किसान

Bundi : सात सूत्री मांगों को लेकर किसानों ने सड़क पर लगाया जाम
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.