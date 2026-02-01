Bundi : स्वच्छ बनाने की पहल, दुकानदारों को बांटे डस्टबिन

फेडरेशन की ओर से 200 दुकानदारों को डस्टबिन बांटा गया। होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान बूंदी इकाई के सचिव लोकेश सुखवाल, कोषाध्यक्ष भगवान मंडोवरा होटल व मैरिज गार्डन एसोशिएशन अध्यक्ष आलोक दाधीच, संरक्षक सुरेश चांदवानी व मुकेश शृंगी ने अभियान की शुरुआत करते हुए कहा बूंदी एक पर्यटन नगरी है और यहां आने वाले पर्यटकों को शहर सुंदर और साफ-सुथरा दिखना चाहिए। फेडरेशन का उद्देश्य है कि हर दुकानदार कचरे के लिए डस्टबिन का उपयोग करे, ताकि शहर स्वच्छ और सुंदर बन सके। क्षेत्रीय पार्षद बालकिशन सोनी, संजय शर्मा, मनीष सेन, कागदी देवरा व्यापार संघ अध्यक्ष विनोद बागड़, सलीम आदि मौजूद रहे।