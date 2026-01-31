Bundi : सात सूत्री मांगों को लेकर किसानों ने सड़क पर लगाया जाम

जबकि किसानों ने फसल खराबे से जिला कलक्टर ओर उपखंड अधिकारी को अवगत करा दिया है। प्रशासन द्वारा किसानों की सुध नहीं लेने को लेकर किसानों में रोष व्याप्त है। किसानों के प्रदर्शन की सूचना के बाद करवर थानाप्रभारी नरेश मीणा मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों से समझाइश की। लेकिन किसान उपखंड के उच्चाधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गए। बाद में नायब तहसीलदार कैलाश मीणा मौके पर पहुंचे।