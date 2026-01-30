Bundi : कालदां के जंगलों में कैमरा ट्रेप से होगी वन्यजीवों की गणना

प्रशिक्षण में टाइगर रिजर्व के फील्ड बायलॉजिस्ट नयन उपाध्याय ने कैमरों को लगाने की तकनीकी जानकारी दी। इस पूरे कार्यक्रम की मॉनिटङ्क्षरग कोर एवं टेरिटोरियल के दोनों उपवन संरक्षक कर रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान टेरिटोरियल डिवीजन के कालदां बफर जोन से जुड़े वनकर्मी भी शामिल हुए। इस क्षेत्र के सथूर गेट (बूंदी शहर), सथूर, डाटूंदा, बसोली, खीण्या व गुढ़ानाथावतान वन नाका क्षेत्र के जंगलों को सर्वे के लिए शामिल किया गया है।