30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Bundi : कालदां के जंगलों में कैमरा ट्रेप से होगी वन्यजीवों की गणना

रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के कालदां बफर जोन को बाघों के अनुकूल बनाने की दिशा में वन विभाग ने वैज्ञानिक पद्धति से काम शुरू करदिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Jan 30, 2026

कालदां के जंगलों में कैमरा ट्रेप से होगी वन्यजीवों की गणना

गुढ़ानाथावतान. रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में कैमरे लगाने की ट्रेनिंग लेते वनकर्मी।

गुढ़ानाथावतान. रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के कालदां बफर जोन को बाघों के अनुकूल बनाने की दिशा में वन विभाग ने वैज्ञानिक पद्धति से काम शुरू करदिया है।


शहर से भीमलत महादेव तक के करीब 250 वर्ग किलोमीटर के जंगलों में शाकाहारी व मांसाहारी वन्यजीवों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए वन विभाग ने इस क्षेत्र में पहली बार ट्रेप कैमरे लगाने की शुरुआत कर दी है। जंगल की पगडियों पर हर एक किलोमीटर पर एक कैमरा लगाया जाएगा।

इसके लिए गुरुवार को टाइगर रिजर्व के उपवन संरक्षक (कोर) अरुण कुमार डी ने जैतसागर किनारे डिवीजन कार्यालय में वनकर्मियों को कैमरे लगाने व डाटा प्राप्त करने का प्रशिक्षण दिया।

प्रशिक्षण में टाइगर रिजर्व के फील्ड बायलॉजिस्ट नयन उपाध्याय ने कैमरों को लगाने की तकनीकी जानकारी दी। इस पूरे कार्यक्रम की मॉनिटङ्क्षरग कोर एवं टेरिटोरियल के दोनों उपवन संरक्षक कर रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान टेरिटोरियल डिवीजन के कालदां बफर जोन से जुड़े वनकर्मी भी शामिल हुए। इस क्षेत्र के सथूर गेट (बूंदी शहर), सथूर, डाटूंदा, बसोली, खीण्या व गुढ़ानाथावतान वन नाका क्षेत्र के जंगलों को सर्वे के लिए शामिल किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Jan 2026 09:24 am

Published on:

30 Jan 2026 09:23 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi : कालदां के जंगलों में कैमरा ट्रेप से होगी वन्यजीवों की गणना
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi : नैनवां उपजिला चिकित्सालय को मिले सात विशेषज्ञ चिकित्सक

Bundi : नैनवां उपजिला चिकित्सालय को मिले सात विशेषज्ञ चिकित्सक
बूंदी

पानी निकासी करवाई

मेगा हाइवे की ड्रेन से हटवाया अतिक्रमण
बूंदी

Bundi : नैनवां में करेंगे पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन

नैनवां में करेंगे पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन
बूंदी

Bundi : उधार नहीं चुकाया तो युवक के पेट में किए चाकू से वार, मौत

उधार नहीं चुकाया तो युवक के पेट में किए चाकू से वार, मौत
बूंदी

Bundi : तेज बारिश के साथ कई जगह ओले गिरे, फसलों में नुकसान

तेज बारिश के साथ कई जगह ओले गिरे, फसलों में नुकसान
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.