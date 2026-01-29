Bundi : मेगा हाइवे की ड्रेन से हटवाया अतिक्रमण

कापरेन आजंदा में मेगा हाइवे पर सीपेज ड्रेन से अतिक्रमण हटाते जेसीबी मशीन और मौजूद अधिकारी
कापरेन. क्षेत्र के आजन्दा गांव में मेगा हाइवे की सीपेज ड्रेन पर हो रहे अतिक्रमण के चलते पानी निकासी मार्ग अवरूद्ध हो रहा है। किसानों की शिकायत पर हाईवे निर्माण कंपनी अधिकारियों द्वारा पुलिस जाप्ते की मौजूदगी जेसीबी से अतिक्रमण हटाकर पानी निकासी बहाल करवाई है। ड्रेन अवरूद्ध होने से पानी निकासी नहीं हो रही थी और किसानों के खेतों में पानी भरने की समस्या होने से हर साल फसल खराब हो रही है।
आजंदा निवासी भेरू सिंह ने बताया कि मेगा हाइवे किनारे सीपेज ड्रेन अवरूद्ध होने से सड़क पर पानी निकासी अवरूद्ध हो रही थी और खेतों में पानी भरने से हर साल फसल को नुकसान होता है। आजन्दा निवासी किसान भूरा लाल द्धारा जिला कलेक्टर को समस्या निदान के लिए ज्ञापन दिया जाने पर जिला कलक्टर द्वारा कार्रवाई करते हुए हाइवे निर्माण कम्पनी को अतिक्रमण हटवाने और पानी निकासी बहाल करवाने के निर्देश दिए गए।
हाइवे निर्माण कम्पनी अधिकारियों द्धारा पुलिस जाप्ते की मदद से राजस्व विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में ड्रेन पर हो रहे अतिक्रमण को हटा कर पानी निकासी बहाल करवाई गई। इस दौरान नायब तहसीलदार राजेश जैन सहित अधिकारी मौजूद रहे।
