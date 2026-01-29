Bundi : मेगा हाइवे की ड्रेन से हटवाया अतिक्रमण

कापरेन. क्षेत्र के आजन्दा गांव में मेगा हाइवे की सीपेज ड्रेन पर हो रहे अतिक्रमण के चलते पानी निकासी मार्ग अवरूद्ध हो रहा है। किसानों की शिकायत पर हाईवे निर्माण कंपनी अधिकारियों द्वारा पुलिस जाप्ते की मौजूदगी जेसीबी से अतिक्रमण हटाकर पानी निकासी बहाल करवाई है। ड्रेन अवरूद्ध होने से पानी निकासी नहीं हो रही थी और किसानों के खेतों में पानी भरने की समस्या होने से हर साल फसल खराब हो रही है।