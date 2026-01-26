Bank Strike: 27 जनवरी को बंद रहेंगे बैंक, इस मांग को लेकर हड़ताल का किया ऐलान

विभिन्न बैंक कर्मचारी नेताओं एआइबीईए के ललित गुप्ता, हेमराज सिंह गौड़, डीएस साहू, आरबी मालव, अनिल ऐरन, करनैल सिंह, शहाबुद्दीन, आइबोक के सुहावर्धन सक्सेना, लोकेश सोनी, अरविंद मीणा, दानिश इमरान हाशमी, ब्रिजमोहन सेन, अभिषेक सक्सेना, ऐनसीबीई के रमेश सिंह, मोहम्मद शाहिद, इनबॉक के नितेश मीणा, गौरव परिहार, एनओबीडब्ल्यू के नरेंद्र सिंहल, ग्रामीण बैंक कर्मचारी नेता ब्रजेश काला एवं पंकज जैन ने संयुक्त रूप से हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया है। हड़ताल के दिन सुबह 10 बजे से बैंक ऑफ बड़ौदा कोटडी पेट्रोल पंप के सामने स्थित शाखा के सामने प्रदर्शन किया जाएगा।