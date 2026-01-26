26 जनवरी 2026,

सोमवार

बूंदी

Bank Strike: 27 जनवरी को बंद रहेंगे बैंक, इस मांग को लेकर हड़ताल का किया ऐलान

हड़ताल में कोटा जिले की 300 शाखाओं के 2 हजार अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल होंगे। इससे नकदी लेनदेन, एक खाते से दूसरे खाते में अंतरण, क्लियरिंग, आर डीजीएस, ऋण एवं अन्य कार्य पूरी तरह से बंद रहेगा।

Google source verification

बूंदी

image

Akshita Deora

Jan 26, 2026

bank Strike

फोटो: पत्रिका

27th January 2026 Bank Strike: बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के संयुक्त संगठन यूनाइटेड फोरम ने 27 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इसके तहत बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ के बैंकों में भी हड़ताल रहेगी। बैंकों में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह करने की मांग की जा रही है।

संयोजक पदम कुमार पाटोदी ने बताया कि पिछले 15 वर्षों से उठाई गई मांग पर 7 दिसंबर 2023 को हुए समझौते के बाद नोटिस देने के बाद भी सरकार ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। इसके चलते यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने हड़ताल का ऐलान किया है।

इस हड़ताल में कोटा जिले की 300 शाखाओं के 2 हजार अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल होंगे। इससे नकदी लेनदेन, एक खाते से दूसरे खाते में अंतरण, क्लियरिंग, आर डीजीएस, ऋण एवं अन्य कार्य पूरी तरह से बंद रहेगा।

विभिन्न बैंक कर्मचारी नेताओं एआइबीईए के ललित गुप्ता, हेमराज सिंह गौड़, डीएस साहू, आरबी मालव, अनिल ऐरन, करनैल सिंह, शहाबुद्दीन, आइबोक के सुहावर्धन सक्सेना, लोकेश सोनी, अरविंद मीणा, दानिश इमरान हाशमी, ब्रिजमोहन सेन, अभिषेक सक्सेना, ऐनसीबीई के रमेश सिंह, मोहम्मद शाहिद, इनबॉक के नितेश मीणा, गौरव परिहार, एनओबीडब्ल्यू के नरेंद्र सिंहल, ग्रामीण बैंक कर्मचारी नेता ब्रजेश काला एवं पंकज जैन ने संयुक्त रूप से हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया है। हड़ताल के दिन सुबह 10 बजे से बैंक ऑफ बड़ौदा कोटडी पेट्रोल पंप के सामने स्थित शाखा के सामने प्रदर्शन किया जाएगा।

Published on:

26 Jan 2026 01:59 pm

बूंदी

