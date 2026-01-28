Bundi : नैनवां में करेंगे पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन

नैनवां. बाछोला के सीतलपुर मंदिर परिसर में बुधवार को बाछोला गांव में ग्रामीणों व हिन्दू संगठनों की बैठक हुई। बैठक में 14 जनवरी की रात को गोवंश तस्करी की वारदात के आरोपियों को गिरफ्तार नही किए जाने व मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली के विरोध में दो फरवरी को नैनवां थाने पर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है।