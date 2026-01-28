28 जनवरी 2026,

बुधवार

बूंदी

Bundi : नैनवां में करेंगे पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन

बाछोला के सीतलपुर मंदिर परिसर में बुधवार को बाछोला गांव में ग्रामीणों व हिन्दू संगठनों की बैठक हुई। बैठक में 14 जनवरी की रात को गोवंश तस्करी की वारदात के आरोपियों को गिरफ्तार नही किए जाने व मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली के विरोध में दो फरवरी को नैनवां थाने पर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है।

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Jan 28, 2026

नैनवां में करेंगे पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन

नैनवां। बाछोला गांव में हुई बैठक में मौजूद हिन्दू संगठनों के कार्यकर्ता व ग्रामीण

नैनवां. बाछोला के सीतलपुर मंदिर परिसर में बुधवार को बाछोला गांव में ग्रामीणों व हिन्दू संगठनों की बैठक हुई। बैठक में 14 जनवरी की रात को गोवंश तस्करी की वारदात के आरोपियों को गिरफ्तार नही किए जाने व मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली के विरोध में दो फरवरी को नैनवां थाने पर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है।

बैठक को संबोधित करते हुए बजरंग दल कोटा विभाग सह-संयोजक लक्की चोपड़ा ने कहा कि घटना के अभी तक पूरे दोषियों की पहचान हुई है और ना ही कोई प्रभावी कार्रवाई देखने को मिली है, जो पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े करता है।

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समस्त ग्रामवासी एवं विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता 2 फरवरी को पुलिस थाना नैनवां पर प्रदर्शन किया जाएगा।

विहिप के जिला मंत्री संजय नागर ने ग्रामवासियों से 2 फरवरी को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान करते हुए कहा कि जब तक पूरे आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने ङ्क्षहदू समाज से गो रक्षा को अपना कर्तव्य समझकर इसके लिए सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर दिया।

बैठक में प्रखंड संयोजक धनराज सैनी, विनोद गुर्जर, विजेंदर गुर्जर, बरजराज जांगिड़, विनोद बाबूलाल गुर्जर, दिलकुश गुर्जर, घनश्याम पारिक, मनीष शर्मा, रघुवीर शर्मा, राजू मेरटा, बलराम, मोनू मगर सहित ग्रामवासी मौजूद रहे।

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi : नैनवां में करेंगे पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन

