Bundi : तेज बारिश के साथ कई जगह ओले गिरे, फसलों में नुकसान



देई. क्षेत्र के कई गांवों में मंगलवार को ओलावृष्टि हुई, जिससे फसलों में काफी नुकसान हुआ। क्षेत्र में पीपल्या, चन्दनपुरा, सुरली, लाम्बाबरडा सहित अन्य कई गांवों में ओलावृष्टि हुई। पीपल्या निवासी हेमन्त जैन ने बताया कि बरसात के दौरान एक मिनट तक चने के आकार के ओले गिरे। रामतरन गुर्जर ने बताया कि बरसात के बीच अचानक ओले गिरने शुरू हुए। और ओलों की चादर बिछ गई। लाम्बाबरडा निवासी जितेन्द्र कुमार सैनी ने बताया कि बेर के आकार के छोटे बडे ओले गिरे। ओलावृष्टि से खेतों में फसलों में काफी नुकसान हुआ। मोडसा क्षेत्र के किसान जितेन्द्र ने बताया कि बरसात के साथ चली तेज हवा से गेहूं की फसल आडी पड़ गई। दोपहर बाद सूर्यदेव निकलने से लोगो को सर्दी से राहत मिली।