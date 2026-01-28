28 जनवरी 2026,

बुधवार

बूंदी

Bundi : उधार नहीं चुकाया तो युवक के पेट में किए चाकू से वार, मौत

थाना क्षेत्र के अशोक नगर मेज नदी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 52 के निकट सोमवार शाम को रुपयों के लेनदेन के मामले को लेकर एक युवक पर कुछ युवकों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर घायल कर दिया, जिसकी कोटा में उपचार के दौरान मौत हो गई।

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Jan 28, 2026

उधार नहीं चुकाया तो युवक के पेट में किए चाकू से वार, मौत

हिण्डोली. सडक़ किनारे धरने पर बैठे ग्रामीण।

हिण्डोली. थाना क्षेत्र के अशोक नगर मेज नदी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 52 के निकट सोमवार शाम को रुपयों के लेनदेन के मामले को लेकर एक युवक पर कुछ युवकों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर घायल कर दिया, जिसकी कोटा में उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर मंगलवार को मांगली, बड़ानयागांव, अशोक नगर, हिण्डोली सहित आसपास के गांवों से महिला पुरुष मौके पर पहुंचे एवं घटना स्थल पर धरना शुरू कर दिया। ग्रामीण मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग करने लगे। प्रशासन द्वारा सहमति नहीं बनने पर दोपहर ढाई बजे बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर जाम कर दिया।

जानकारी अनुसार मांगली कला के निकट मांगली बीड़ निवासी मुकेश (32) पुत्र चेलाराम माली शाम को उसके एक दोस्त ने फोन कर अशोक नगर मेज नदी के पास बुलाया। मुकेश ने आरोपियों से करीब छह माह पूर्व करीब तीस चालीस हजार रुपए उधार लिए थे। वह मोटरसाइकिल लेकर वहां पहुंचा तो मौके पर मौजूद चार युवकों ने रुपए के लेनदेन को लेकर उसे घेर लिया एवं उसके साथ मारपीट करने लगे। आरोपी ने मुकेश के पेट पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह लहुलुहान होकर नीचे गिर गया।

मामले की जानकारी मुकेश के भाई को लगी तो वह तत्काल मौके पर पहुंचा। जहां पर से घायल को गंभीर हालत में कोटा चिकित्सालय ले जाया गया। जहां पर युवक की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस उपाधीक्षक, थाना प्रभारी मय जाप्ता मौके पर पहुंचे। मंगलवार सुबह लोगों को सैनी की हत्या की सूचना मिली तो सुबह से ही लोग अशोक नगर मेज नदी के पास में एकत्र होने लगे। कुछ युवकों ने बाजार बंद करवाकर नाराजगी जताई। कुछ ही देर में क्षेत्र के कई गांवों से लोग मौके पर पहुंचे एवं सडक़ किनारे धरना शुरू कर दिया। लोगों की मांग थी कि मृतक के दो बेटियां व एक छह माह का पुत्र है। उनके पालन के लिए 50 लाख रुपए आर्थिक मदद, पत्नी को संविदा पर नौकरी देने व आरोपियों को गिरफ्तार की मांग करने लगे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को डीटेन कर लिया, लेकिन ग्रामीण मांग को लेकर अड़े रहे और धरना दोपहर को राजमार्ग पर जाम में बदल गया। हाइवे की दोनों लाइनों में लोग आकर सडक़ पर बैठ गए, जिससे दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। घटना स्थल पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व बूंदी उपखंड अधिकारी, उपाधीक्षक अजीत मेघवंशी भी मौके पर थे। इसके अलावा आरएसी बटालियन व पुलिस जाप्ता तैनात रहा।

सहमति के बाद हटाया जाम
शाम करीब 4 बजे पुलिस व प्रशासन द्वारा आंदोलनकारियों के बीच समझौता हुआ। जिस पर हिण्डोली थाने में जाकर सहमति पत्र लिखा गया, जिसमें मृतक के परिजन को 5 लाख की आर्थिक सहायता, 10 लाख रुपए राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाना, मृतक की पत्नी को संविदा परनौकरी, हत्यारों के खिलाफ कड़ी कारवाही करने केमामले में सहमति बनी। उसके बाद लोगों ने जाम खत्म किया।

मासूमों के सिर से उठा पिता का साया
मृतक मुकेश सैनी के दो बेटियां व एक पुत्र हैं। पुत्र की उम्र करीब 6 माह बताई गई है। ऐसे में तीनों मासूम से पिता का साया उठ गया। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मुकेश सैनी अकेला ही पालनहार था। ऐसे में परिवार पर संकट आ गया है।

पिता को भी उठा कर ले गए थे
मृतक के परिजनों का कहना है कि कुछ माह पूर्व मुकेश सैनी से रुपयों के लेनदेन के मामले में आरोपी मुकेश के पिता चेलाराम सैनी को रात में एक कार में डालकर ले गए थे, जिसके साथ मारपीट कर चतरगंज के पास छोड़ गए थे। चेलाराम ने इस मामले की रिपोर्ट हिण्डोली थाने में करवाई थी। वहीं पुलिस का कहना था कि उन्होंने मामला दर्ज कर कार्रवाई की थी।

दिनभर की समझाइश के बाद आपसी सहमति बन पाई हैं। मृतक के शव का कोटा चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंपा जाएगा। आरोपियों को डिटेन कर लिया है। मुकदमा दर्ज होने पर कार्रवाई शुरू होगी।
अजीत मेघवंशी, पुलिस उपाधीक्षक हिण्डोली।

Updated on:

28 Jan 2026 12:03 pm

Published on:

28 Jan 2026 12:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi : उधार नहीं चुकाया तो युवक के पेट में किए चाकू से वार, मौत

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

Bundi : तेज बारिश के साथ कई जगह ओले गिरे, फसलों में नुकसान

तेज बारिश के साथ कई जगह ओले गिरे, फसलों में नुकसान
बूंदी

बूंदी में ACB का बड़ा एक्शन: टेबल की रैक से निकले रिश्वत के नोट, रंगे हाथों धरा गया अधिकारी; अफसर फरार

बूंदी

Bank Strike: 27 जनवरी को बंद रहेंगे बैंक, इस मांग को लेकर हड़ताल का किया ऐलान

bank Strike
बूंदी

Bundi : एक पखवाड़े से नहीं हो पा रहा पेयजल संकट का समाधान

एक पखवाड़े से नहीं हो पा रहा पेयजल संकट का समाधान
बूंदी

Bundi : सीबीएसई की तर्ज पर सरकारी स्कूलों का रुख, नया सत्र एक अप्रेल से शुरू

सीबीएसई की तर्ज पर सरकारी स्कूलों का रुख, नया सत्र एक अप्रेल से शुरू
बूंदी
