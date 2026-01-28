Bundi : उधार नहीं चुकाया तो युवक के पेट में किए चाकू से वार, मौत

मामले की जानकारी मुकेश के भाई को लगी तो वह तत्काल मौके पर पहुंचा। जहां पर से घायल को गंभीर हालत में कोटा चिकित्सालय ले जाया गया। जहां पर युवक की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस उपाधीक्षक, थाना प्रभारी मय जाप्ता मौके पर पहुंचे। मंगलवार सुबह लोगों को सैनी की हत्या की सूचना मिली तो सुबह से ही लोग अशोक नगर मेज नदी के पास में एकत्र होने लगे। कुछ युवकों ने बाजार बंद करवाकर नाराजगी जताई। कुछ ही देर में क्षेत्र के कई गांवों से लोग मौके पर पहुंचे एवं सडक़ किनारे धरना शुरू कर दिया। लोगों की मांग थी कि मृतक के दो बेटियां व एक छह माह का पुत्र है। उनके पालन के लिए 50 लाख रुपए आर्थिक मदद, पत्नी को संविदा पर नौकरी देने व आरोपियों को गिरफ्तार की मांग करने लगे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को डीटेन कर लिया, लेकिन ग्रामीण मांग को लेकर अड़े रहे और धरना दोपहर को राजमार्ग पर जाम में बदल गया। हाइवे की दोनों लाइनों में लोग आकर सडक़ पर बैठ गए, जिससे दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। घटना स्थल पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व बूंदी उपखंड अधिकारी, उपाधीक्षक अजीत मेघवंशी भी मौके पर थे। इसके अलावा आरएसी बटालियन व पुलिस जाप्ता तैनात रहा।