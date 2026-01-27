बूंदी में ACB का बड़ा एक्शन: टेबल की रैक से निकले रिश्वत के नोट, रंगे हाथों धरा गया अधिकारी; अफसर फरार

फोटो पत्रिका नेटवर्क
बूंदी। एसीबी की टीम ने मंगलवार को हिण्डोली पंचायत समिति के प्रगति प्रसार अधिकारी देवराज मीणा को 20 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कार्रवाई की भनक लगते ही कार्यवाहक विकास अधिकारी मौके से फरार हो गया।
एसीबी बूंदी के उप अधीक्षक हरीश भारती ने बताया कि ब्यूरो को शिकायत मिली थी कि हिण्डोली पंचायत समिति का प्रगति प्रसार अधिकारी देवराज मीणा और कार्यवाहक विकास अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली पीयूष कुमार जैन बड़गांव पंचायत में निरीक्षण करने नहीं आने की एवज में ग्राम विकास अधिकारी राहुल वर्मा से 35 हजार रुपए रिश्वत मांग रहे है और उसे परेशान कर रहे है।
शिकायत के सत्यापन के बाद भारती के नेतृत्व में एसीबी की टीम मंगलवार को पंचायत समिति कार्यालय में पहुंची। यहां ग्राम विकास अधिकारी ने देवराज मीणा को 20 हजार रुपए दे दिए। ग्राम विकास अधिकारी का इशारा मिलने के बाद एसीबी टीम ने प्रगति प्रसार अधिकारी को दबोच लिया और उसे बंद कमरे में ले गए। टीम ने परिवादी से प्राप्त की गई राशि कार्यालय में आरोपी के बैठने वाली कुर्सी के आगे रखी टेबल की रैक से बरामद की। कार्यवाहक विकास अधिकारी पीयूष कुमार जैन कार्रवाई की भनक लगते वहां से फरार हो गया।
जानकारी अनुसार दोनों अधिकारी बड़गांव के ग्राम विकास अधिकारी को लम्बे समय से परेशान कर रहे थे। हिण्डोली में पिछले सात वर्ष से विकास अधिकारी का पद रिक्त है, ऐसे में उनका काम कार्यवाहक के भरोसे चल रहा है।
