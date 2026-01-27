बूंदी में ACB का बड़ा एक्शन: टेबल की रैक से निकले रिश्वत के नोट, रंगे हाथों धरा गया अधिकारी; अफसर फरार

शिकायत के सत्यापन के बाद भारती के नेतृत्व में एसीबी की टीम मंगलवार को पंचायत समिति कार्यालय में पहुंची। यहां ग्राम विकास अधिकारी ने देवराज मीणा को 20 हजार रुपए दे दिए। ग्राम विकास अधिकारी का इशारा मिलने के बाद एसीबी टीम ने प्रगति प्रसार अधिकारी को दबोच लिया और उसे बंद कमरे में ले गए। टीम ने परिवादी से प्राप्त की गई राशि कार्यालय में आरोपी के बैठने वाली कुर्सी के आगे रखी टेबल की रैक से बरामद की। कार्यवाहक विकास अधिकारी पीयूष कुमार जैन कार्रवाई की भनक लगते वहां से फरार हो गया।