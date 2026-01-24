Jaipur: पूर्व मंत्री शांति धारीवाल की बढ़ी मुश्किलें, एकल पट्टा प्रकरण में ACB को अग्रिम जांच की हरी झंडी

जयपुर महानगर-द्वितीय क्षेत्र के एसीबी मामलों के न्यायालय क्रम-4 ने शुक्रवार को इस मामले में एसीबी की ओर से अग्रिम जांच के लिए पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। इस मामले में गहलोत सरकार के समय ACB ने मामला बंद करने के लिए क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी थी, जिससे धारीवाल व अन्य को क्लीनचिट मिल गई थी। सत्ता बदलने के बाद एसीबी ने विस्तृत जांच की आवश्यकता बताई और कोर्ट में अग्रिम जांच की अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया। ACB की ओर से अधिवक्ता मदनमोहन नगायच ने कहा कि अग्रिम जांच रोकने का कोई आधार नहीं है, ऐसे में एसीबी को अग्रिम जांच की अनुमति दी जाए।