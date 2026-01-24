24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: पूर्व मंत्री शांति धारीवाल की बढ़ी मुश्किलें, एकल पट्टा प्रकरण में ACB को अग्रिम जांच की हरी झंडी

Controversial single-lease case: जयपुर। राजस्थान के बहुचर्चित एकल पट्टा प्रकरण में प्रदेश के पूर्व मंत्री शांति धारीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिले की अधीनस्थ अदालत ने जयपुर के एकल पट्टा प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को अग्रिम जांच की हरी झंडी दे दी है। प्रकरण में अब 27 फरवरी को सुनवाई होगी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Jan 24, 2026

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पत्रिका फाइल फोटो

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पत्रिका फाइल फोटो

Controversial single-lease case: जयपुर। राजस्थान के बहुचर्चित एकल पट्टा प्रकरण में प्रदेश के पूर्व मंत्री शांति धारीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिले की अधीनस्थ अदालत ने जयपुर के एकल पट्टा प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को अग्रिम जांच की हरी झंडी दे दी है। प्रकरण में अब 27 फरवरी को सुनवाई होगी। इस मामले में तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार के समय पेश एसीबी की क्लोजर रिपोर्ट के विरोध में प्रोटेस्ट पिटीशन लंबित है, जिस पर बाद में सुनवाई की जाएगी।

पूर्व मंत्री धारीवाल को मिली थी ​क्लीन चिट

जयपुर महानगर-द्वितीय क्षेत्र के एसीबी मामलों के न्यायालय क्रम-4 ने शुक्रवार को इस मामले में एसीबी की ओर से अग्रिम जांच के लिए पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। इस मामले में गहलोत सरकार के समय ACB ने मामला बंद करने के लिए क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी थी, जिससे धारीवाल व अन्य को क्लीनचिट मिल गई थी। सत्ता बदलने के बाद एसीबी ने विस्तृत जांच की आवश्यकता बताई और कोर्ट में अग्रिम जांच की अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया। ACB की ओर से अधिवक्ता मदनमोहन नगायच ने कहा कि अग्रिम जांच रोकने का कोई आधार नहीं है, ऐसे में एसीबी को अग्रिम जांच की अनुमति दी जाए।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में नगरीय विकास विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव जीएस संधू, तत्कालीन उपसचिव निष्काम दिवाकर व जेडीए के जोन उपायुक्त ओंकारमल सैनी के खिलाफ अभियोजन वापसी को लेकर गहलोत सरकार के समय एसीबी ने 19 जनवरी, 2021 को आवेदन किया था। एसीबी कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। यह मामला हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था।

ये है पूरा प्रकरण

बहुचर्चित एकल पट्टा मामला साल 2011 में जयपुर विकास प्राधिकरण से जुड़ा है। जिसमें गणपति कंस्ट्रक्शन कंपनी को एकल पट्टा देने का मामला सामने आया था, जिसमें राज्य सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ था। वर्ष 2013 में इस मामले में ACB में शिकायत दर्ज कराई गई थी। एसीबी ने इस मामले में साल 2014 में FIR दर्ज कर जांच शुरू की थी। हालांकि, गहलोत सरकार के कार्यकाल में एसीबी ने इस मामले में तीनों सरकारी अधिकारियों और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल को क्लीन चिट देकर केस बंद कर दिया था।

भजनलाल सरकार में फिर जांच का फैसला

प्रदेश में भजनलाल सरकार ने एकल पट्टा मामले की फिर जांच शुरू करने का फैसला लिया गया। उच्च स्तर पर मामले की विस्तृत जांच का निर्णय लिए जाने के बाद एसीबी ने ट्रायल कोर्ट से अग्रिम जांच की अनुमति मांगी थी। वहीं अब कोर्ट ने आदेश में कहा कि एसीबी को मामले में अग्रिम जांच करने की मंजूरी दे दी है।

गहलोत सरकार के समय 19 जनवरी 2021 को एसीबी ने अभियोजन वापसी का आवेदन किया था। जबकि भजनलाल सरकार ने करीब 5 साल बाद कोर्ट में उस आवेदन को वापस लेने का प्रार्थना पत्र दायर किया। प्रकरण में अब फिर से एसीबी की जांच शुरू होने पर माना जा रहा है कि पूर्व मंत्री शांति धारिवाल की मुश्किलें फिर से बढ़ने वाली है।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी :https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

राजस्थान के इन 10 किसानों को दिल्ली में मिलेगा सम्मान, 26 जनवरी को होने वाले परेड में शामिल होने के लिए आया न्योता
श्री गंगानगर
rajasthan farmers

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Jan 2026 06:51 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: पूर्व मंत्री शांति धारीवाल की बढ़ी मुश्किलें, एकल पट्टा प्रकरण में ACB को अग्रिम जांच की हरी झंडी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Book : भारत की किफायती नवाचार सोच वैश्विक स्तर पर फैल रही

जयपुर

Jaipur: सड़कों पर रोज मौत का तांडव, 22 दिन में 24 जिंदगियां खत्म, बच निकल रहे मौत के सौदागर

सांकेतिक तस्वीर
जयपुर

जयपुर में ऑटो से गिरी बच्ची को पीछे से आई कार ने कुचला, तेज रफ्तार और मोड़ ने छीनी मासूम की सांसें, परिवार में मचा कोहराम

Jaipur Road Accident
जयपुर

Jaipur: दल बदल कर भाजपा में आए कांग्रेसी नेताओं की बढ़ी उलझन, सियासी वनवास से दल बदलने वालों में ‘घर वापसी’ की चर्चा तेज

कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल नेता, पत्रिका फोटो
जयपुर

Bus Strike: राजस्थान में आज थमे रहेंगे निजी बसों के पहिए, स्लीपर बसें रहेंगी चालू, सीज कार्रवाई और भारी जुर्माने से भड़के ऑपरेटर

Rajasthan Private Bus Strike
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.