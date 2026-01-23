राजस्थान के इन 10 किसानों को दिल्ली में मिलेगा सम्मान, 26 जनवरी को होने वाले परेड में शामिल होने के लिए आया न्योता

राजस्थान से 10 प्रगतिशील कृषक दंपती को गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इनमें अलवर जिले के धर्मपुरा पीएस गांव के बंशी राम गुर्जर-राजवंती, गुजुकी पीएस गांव के महेंद्र सैनी-अनीता, कोटा जिले के खेड़ारूधा गांव के ईश्वरचंद गौतम-अन्नतमा, जालोर जिले के सांचौर क्षेत्र के रावनका बास निवासी शंभूसिंह एस.राय-दादमा, दौसा जिले के खाटवा-लोसन गांव के श्यामसुंदर शर्मा-गायत्री, हनुमानगढ़ जिले के तुलाराम-कमला, करौली जिले के धान्नीराम-सारदा, धौलपुर जिले के भरत पाठक-सोनम और जयपुर जिले के सुरेंद्र आवाना-लक्ष्मी शामिल हैं।