Success Story: शेखावाटी क्षेत्र में एक ही परिवार के पांच भाई-बहन बने डॉक्टर, नई पीढ़ी के लिए बने प्रेरणा

अपने संबोधन में सुनीता बैसला ने कहा कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर एक ही परिवार के पांच बच्चों का डॉक्टर बनना समाज के लिए प्रेरणादायक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि आज जब गांव-गांव और घर-घर से बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी बन रहे हैं, तो यह कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के उस सपने के साकार होने जैसा है, जिसमें उन्होंने समाज को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ते देखने की कल्पना की थी। उन्होंने युवाओं से शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार मानते हुए कठिन परिश्रम और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया।