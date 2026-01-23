Traffic Index-2025: बेंगलूरु दुनिया का दूसरा सबसे जामग्रस्त शहर, जानिए जयपुर किस नंबर पर?

इस मामले में राजस्थान की राजधानी जयपुर 30वें स्थान पर है। यह खुलासा नीदरलैंड्स की टॉमटॉम कंपनी की ओर से जारी ट्रैफिक इंडेक्स-2025 में हुआ। खास बात है कि इस मामले में एशिया में सबसे अधिक ट्रैफिक जाम वाले टॉप 10 शहरों में भारत के 6 शहर शामिल हैं। इसमें बेंगलूरु (1), पुणे (2), मुंबई (6), नई दिल्ली (7), कोलकाता (9) और जयपुर (10) शामिल हैं। चेन्नई 11वें और हैदराबाद 15 वें स्थान पर रहे हैं। खास बात है कि भारत के अधिकतर शहरों में 2024 की तुलना में 2025 में यातायात की समस्या विकराल हुई है।