जयपुर

Traffic Index-2025: बेंगलूरु दुनिया का दूसरा सबसे जामग्रस्त शहर, जानिए जयपुर किस नंबर पर?

Traffic Index-2025: ट्रैफिक जाम भारत समेत पूरी दुनिया के लिए चुनौती बनता जा रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर भी इस मामले में पीछे नहीं है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, भारत के 6 शहर एशिया के टॉप-10 जामग्रस्त शहरों में शामिल हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Jan 23, 2026

Traffic jam

फाइल फोटो-पत्रिका

जयपुर। भारतीय शहरों में हजारों वाहन ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं। इससे लोगों के कई घंटे खराब हो जाते हैं। भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से मशहूर बेंगलूरु दुनिया में दूसरा सबसे जाम से परेशान रहने वाला शहर है। यहां यातायात जाम (ट्रैफिक कंजेशन) का स्तर 74.4 फीसदी पहुंच गया है। इस मामले में मेक्सिको सिटी 75.9 फीसदी ट्रैफिक कंजेशन के साथ सबसे आगे है।

इस मामले में राजस्थान की राजधानी जयपुर 30वें स्थान पर है। यह खुलासा नीदरलैंड्स की टॉमटॉम कंपनी की ओर से जारी ट्रैफिक इंडेक्स-2025 में हुआ। खास बात है कि इस मामले में एशिया में सबसे अधिक ट्रैफिक जाम वाले टॉप 10 शहरों में भारत के 6 शहर शामिल हैं। इसमें बेंगलूरु (1), पुणे (2), मुंबई (6), नई दिल्ली (7), कोलकाता (9) और जयपुर (10) शामिल हैं। चेन्नई 11वें और हैदराबाद 15 वें स्थान पर रहे हैं। खास बात है कि भारत के अधिकतर शहरों में 2024 की तुलना में 2025 में यातायात की समस्या विकराल हुई है।

जाम के कारण समय की बर्बादी (प्रति वर्ष घंटों में)

  • बेंगलूरु- 168
  • पुणे- 152
  • कोलकाता- 150
  • चेन्नई- 132
  • मुंबई- 126
  • हैदराबाद- 123
  • जयपुर- 121
  • एर्नाकुलम- 118
  • अहमदाबाद- 106
  • नई दिल्ली- 104

दुनिया के सबसे अधिक ट्रैफिक जाम वाले शहर

  • मेक्सिको सिटी- 76%
  • बेंगलूरु- 74%
  • डबलिन- 73%
  • लॉज- 73%
  • पुणे- 71%
  • ल्यूबिन- 70%
  • बोगोटा- 70%
  • अरेक्विपा- 70%
  • लीमा- 69%
  • बैंकॉक- 68%

Published on:

23 Jan 2026 04:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Traffic Index-2025: बेंगलूरु दुनिया का दूसरा सबसे जामग्रस्त शहर, जानिए जयपुर किस नंबर पर?

