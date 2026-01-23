Inspiring Story: जालोर के भाई-बहन की अनोखी साधना, 100 दिन में नोटबुक्स में किया 100 उपनिषद का लेखन

यह कार्य केवल नकल या अभ्यास भर नहीं रहा, बल्कि इस प्रक्रिया में दोनों भाई-बहन को भारतीय ज्ञान परंपरा की महत्वपूर्ण निधि उपनिषदों के नाम, उनकी संरचना, विषय-वस्तु एवं दर्शन से जुड़ी अनेक नई जानकारियां प्राप्त हुईं। उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि कुछ उपनिषद केवल एक-दो श्लोकों में सीमित हैं, जबकि कई उपनिषद अत्यंत विस्तृत हैं।