क्या होती है Open Jail, क्यों नहीं होती सलाखें, मिलती हैं खास सुविधाएं… यहां बंद 5 मर्डर करने वाले से शादी कर रही खूंखार कातिल प्रिया सेठ

राजस्थान में देश की सबसे ज्यादा ओपन जेलें संचालित हो रही हैं। देश में लगभग 70 से ज्यादा ओपन जेल हैं। इनमें से करीब तीस राजस्थान में हैं। राजस्थान के इस मॉडल को देश के कई राज्यों ने अपनाया है। ओपन जेल में सजायाफ्ता कैदियों को ही भेजा जाता है। जेल में भेजने के कुछ नियम हैं, जिनमें अच्छा व्यवहार सबसे ज्यादा प्रमुख हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मॉडल कैदियों के मानसिक सुधार, पुनर्वास और समाज से दोबारा जुड़ने में मददगार साबित हुआ है, हालांकि कई बार इन ओपन जेल से भी कैदी फरार हो जाते हैं, बाद में उनके खिलाफ केस दर्ज होता है।।