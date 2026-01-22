छोटी खाटू से मोहन भागवत का संदेश, समाज को मर्यादा का पाठ आचरण से ही सिखाया जा सकता है, पुस्तकों से नहीं

ज्ञान के प्रकारों की व्याख्या करते हुए कहा कि एक ज्ञान इंद्रियों से मिलता है, दूसरा इंद्रियों की सहायता से मिलने वाला परोक्ष ज्ञान होता है। अपने भीतर का ज्ञान ही परम ज्ञान है, जिसे केवल्य ज्ञान कहा गया है। केवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद जानने को कुछ शेष नहीं रहता। उन्होंने कहा कि अनुशासन लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजतंत्र दोनों में आवश्यक है। कर्तव्य और अनुशासन के बिना लोकतंत्र बिगड़ सकता है। मूल नीति अहिंसा ही रहनी चाहिए, लेकिन जब सारे प्रयास विफल हो जाएं और देश की रक्षा के लिए सेना को शस्त्र उठाने पड़ें तो इसे मजबूरी में किया गया कार्य माना जाना चाहिए।