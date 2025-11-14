Jaipur: ‘संघ किसी को नष्ट करने के लिए नहीं बना…’, उद्यमी संवाद नए क्षितिज की ओर’ कार्यक्रम में बोले भागवत

वहीं भागवत ने गुरुवार को कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में आयोजित ’उद्यमी संवाद- नए क्षितिज की ओर’ कार्यक्रम में भी भाग लिया। कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि 'संघ किसी को नष्ट करने के लिए नहीं बना बल्कि व्यक्ति और समाज निर्माण के लिए काम करता है। भारत में हमारी पहचान हिन्दू है और हिन्दू शब्द सबको जोड़ने वाला है। बिना संघ के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव के अपनी राय मत बनाइए, समझने के लिए शाखा में आइए। वहां जो उचित लगे, वह काम कोई भी कर सकता है। संघ पूरे समाज को संगठित करना चाहता है। पूरा समाज संघ बन जाए यानि प्रमाणिकता और निस्वार्थ बुद्धि से सब लोग देश के लिए जिएं।'