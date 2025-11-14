Jaipur: ‘संघ किसी को नष्ट करने के लिए नहीं बना…’, उद्यमी संवाद नए क्षितिज की ओर’ कार्यक्रम में बोले भागवत

फोटो: पत्रिका
RSS Mohan Bhagwat In Jaipur: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कालवाड़ के धानक्या रेलवे स्टेशन स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। डॉ. भागवत 13 नवंबर से जयपुर प्रवास पर हैं।
वहीं भागवत ने गुरुवार को कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में आयोजित ’उद्यमी संवाद- नए क्षितिज की ओर’ कार्यक्रम में भी भाग लिया। कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि 'संघ किसी को नष्ट करने के लिए नहीं बना बल्कि व्यक्ति और समाज निर्माण के लिए काम करता है। भारत में हमारी पहचान हिन्दू है और हिन्दू शब्द सबको जोड़ने वाला है। बिना संघ के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव के अपनी राय मत बनाइए, समझने के लिए शाखा में आइए। वहां जो उचित लगे, वह काम कोई भी कर सकता है। संघ पूरे समाज को संगठित करना चाहता है। पूरा समाज संघ बन जाए यानि प्रमाणिकता और निस्वार्थ बुद्धि से सब लोग देश के लिए जिएं।'
3 घंटे के कार्यक्रम में उन्होंने उद्योगपतियों के सवाल भी सुने। आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर संवाद किया। कार्यक्रम में राजस्थान क्षेत्र संघचालक रमेश चंद्र अग्रवाल ने कार्यक्रम की प्रस्तावना रखी और संचालन डॉ. हेमंत सेठिया ने किया।
निर्यात नीतियों को लचीला बनाने के सुझाव पर भागवत ने कहा कि इस दिशा में जल्द ठोस कदम आने की उम्मीद है। टैरिफ बढ़ोतरी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह देश की दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता से जुड़ा मामला है, इसलिए इसमें समझौता संभव नहीं, झुकेंगे नहीं।
भागवत ने सहकार, कृषि और उद्योगों को देश के विकास में आधार स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि बड़े उद्योगपतियों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना चाहिए। देश की वास्तविक आर्थिक शक्ति एमएसएमई सेक्टर में काम कर रहे लाखों हाथों में है। खुशी आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि परिवार को सप्ताह में कम से कम एक बार भोजन और भजन के लिए एक साथ बैठना चाहिए।
