राजस्थान में किसानों को बड़ी राहत: मनरेगा में फार्म पॉण्ड श्रेणी के तहत हो सकेगा टांका निर्माण, केंद्रीय मंत्री ने दी अनुमति

मुख्यमंत्री शर्मा ने पिछले महीने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर निजी कृषि भूमि पर पूर्व की तरह टांका निर्माण जारी रखने का आग्रह किया था। उन्होंने तर्क दिया कि टांका पारंपरिक जल संरचना का प्रमुख साधन है, जो जल सुरक्षा, कृषि उत्पादन में वृद्धि और बदलती जलवायु के अनुकूल आजीविका को मजबूत बनाने में अत्यंत प्रभावी है। सस्ती लागत और टिकाऊ संरचना होने के कारण यह किसानों के लिए एक विश्वसनीय विकल्प साबित होता है।