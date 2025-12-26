आसिम मुनीर का सऊदी सम्मान: पश्चिम एशिया की बदलती शक्ति-रेखाएं

हाल के महीनों में पाकिस्तान ने खुद को केवल दक्षिण एशियाई शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि इस्लामी जगत के एक प्रभावशाली सैन्य-राजनीतिक अभिनेता के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। गाजा को लेकर उसकी पहल इसका स्पष्ट उदाहरण है। पाकिस्तान ने संभावित अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल के नेतृत्व की इच्छा जताई है और यह एक ऐसा कदम है जो उसे वैश्विक मंच पर नई पहचान दिला सकता है। अमरीका द्वारा गाजा में युद्धोत्तर व्यवस्था पर विचार किए जाने के बीच पाकिस्तान स्वयं को 'शांति-स्थापक' की भूमिका में देख रहा है। हालांकि इसकी राह सरल नहीं है। पाकिस्तान के भीतर इस महत्वाकांक्षी प्रस्ताव को लेकर तीखा विरोध भी उभरा है। कई मौलवियों और इस्लामी नेताओं ने गाजा में पाकिस्तानी सैनिकों की संभावित तैनाती को इस्लामी एकता के विरुद्ध बताया है। उनका तर्क है कि यह कदम अंतत: पश्चिमी शक्तियों के हितों की सेवा करेगा। यह आंतरिक असंतोष पाकिस्तान की उस पुरानी समस्या की याद दिलाता है, जहां उसकी विदेश नीति अक्सर घरेलू वैचारिक विभाजनों से टकराती रही है। विदेश नीति के साथ-साथ पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा रणनीति भी बदलाव के दौर से गुजर रही है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की बढ़ती गतिविधियां, बलूचिस्तान में राजनीतिक असंतोष और गहरा आर्थिक संकट जैसे कारक पाकिस्तान की सुरक्षा नीति को पुनर्परिभाषित करने को मजबूर कर रहे हैं। हालांकि इस पुनर्परिभाषा का एक आयाम पाकिस्तान की वैश्विक रक्षा पहुंच भी है।