क्यों जरूरी है अब देश में कर्ज-जीडीपी अनुपात को कम करना?

महत्वपूर्ण यह है कि इस सूची में बिहार जैसे गरीब राज्य ही नहीं, बल्कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे आर्थिक रूप से बेहतर राज्य भी शामिल हैं। मार्च 2025 तक पंजाब की कुल देनदारियां 3.78 लाख करोड़ रुपए थी और इसका कर्ज-जीएसडीपी अनुपात करीब 47% था, जबकि अरुणाचल प्रदेश का कर्ज-जीएसडीपी अनुपात 57% था। आसानी से कर्ज उपलब्ध होने के कारण हाल के वर्षों में लोगों द्वारा लिए गए कर्ज के प्रतिशत में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है। लोगों के कर्ज में सबसे अधिक इजाफा क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन के मामले में हुआ है, जो कुल घरेलू कर्ज का 54.9% है। कर्ज लेने वाले भारतीयों पर जून 2025 तक औसतन 4.8 लाख रुपए का कर्ज था। मार्च 2023 में यह 3.9 लाख रुपए था. इस तरह विगत 2 सालों में कर्ज में 23% की वृद्धि हुई है। इसका यह अर्थ हुआ कि हर व्यक्ति पर 90,000 रुपए का कर्ज बढ़ा है। ऐसे माहौल में जरूरत है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम) के दायरे में कर्ज लिया जाए और उच्च ब्याज वाले कर्ज को कम करने की कोशिश की जाए। राज्य केवल ऋण चुकाने के लिए नया कर्ज न लें, बल्कि विकास के लिए लें। ज्यादा कर्ज 2047 तक विकसित भारत के सपने को धाराशायी कर सकता है। स्थिति में बेहतरी लाने के लिए सरकार बॉन्ड मार्केट को मजबूत करने पर काम कर रही है, ताकि निवेश बढ़ सके। फिलहाल विश्व व्यापार में भारत की 25% की हिस्सेदारी है, जिसके लिए विनिर्माण, कृषि, मूल्य संवर्धन और सेवा क्षेत्र को और भी मजबूत करना जरूरी है। सेवा क्षेत्र का योगदान अब जीडीपी का लगभग 54% हो गया है, जो एक सकारात्मक संकेत है।