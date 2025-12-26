संपादकीय: अरावली पर डैमेज कंट्रोल से आगे सोचने की जरूरत



यह कदम विरोध प्रदर्शनों को शांत करने का प्रयास ही माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के रुख में कोई ठोस बदलाव दिखाई नहीं देता। यह अपेक्षा की जा सकती थी कि राज्य सरकारों द्वारा 'नए राजस्व अवसर' तलाशने के नाम पर अरावली की परिभाषा में किए गए बदलावों का केंद्र सरकार कड़ा विरोध करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि कहा गया कि नई परिभाषा से अरावली का केवल 0.19 फीसदी क्षेत्र ही प्रभावित होगा। लगभग 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली अरावली शृंखला में 0.19 फीसदी का अर्थ करीब 274 वर्ग किलोमीटर, यानी 27 हजार हेक्टेयर या 67 हजार एकड़ से अधिक भूभाग होता है। वर्तमान में भी अरावली के महज 0.2 फीसदी भूभाग में वैध खनन की अनुमति है। सरकार ने एक तरह से वर्तमान अवस्था को ही दोहरा दिया है। वैसे भी आंकड़े अक्सर कागजों पर ही अच्छे लगते हैं। इसकी आड़ में जमीन पर कितना अवैध खनन बढ़ेगा, इसका कोई भरोसेमंद आकलन कभी सामने नहीं आ पाएगा। खनन क्षेत्र एक सुव्यवस्थित और निगरानी योग्य ब्लॉक के रूप में नहीं, बल्कि तीन राज्यों के अलग-अलग जिलों में पहाड़ी ढलानों और घाटियों में बिखरा हुआ होगा। इसका सीधा लाभ, हमेशा की तरह, ताकतवर खनन लॉबी को ही मिलेगा।