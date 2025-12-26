एक महान सन्त, योद्धा और खालसा पंथ के सृजक की यशोगाथा

गुरुजी को बाल्यकाल में शस्त्र विद्या का शानदार प्रशिक्षण देने का सौभाग्य क्षत्रिय वज्र सिंह राठौड़ को प्राप्त हुआ। हम सभी को यह सदैव याद रखना चाहिए कि गुरुनानक से लेकर गुरु गोबिन्द सिंह जी तक सभी सिख गुरुओं ने विभिन्न जातियों, पंथों, क्षेत्रों के भारत को सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और धार्मिक स्तर पर एक सूत्र में पिरोने का अद्भुत कार्य किया था। गुरु गोबिन्द सिंह जी ने जिन पांच प्यारों को अमृत छकाकर खालसा पंथ का सृजन किया वो देश की विभिन्न जातियों, क्षेत्रों व दिशाओं यथा लाहौर, बीदर, द्वारका, जगन्नाथपुरी व हस्तिनापुर (वर्तमान दिल्ली) के रहने वाले थे। सिखों के श्री गुरुग्रन्थ साहिब में सिख गुरुओं के साथ-साथ देश के उस समय तक के तीस उच्च संतों यथा कबीर जी, नामदेव जी, रविदास जी, धन्नाजी, पीपा जी, त्रिलोचन जी, फरीद जी, दादू जी आदि की वाणी शामिल है, जो प्रत्येक गुरुद्वारे में पूरे अदब से शबद कीर्तन के रूप में गाई जाती है। गुरु गोबिन्द सिंह जी का प्रकाश (जन्म) पटना साहिब (बिहार) में हुआ, उन्होंने खालसा पंथ का सृजन आनन्दपुर साहिब (पंजाब) में किया, गुरु ग्रन्थ साहिब का सम्पादन दमदमा साहिब पंजाब में किया, 52 महान कवियों का दरबार पाऊंटा साहिब हरियाणा में सजाते थे तथा वह परम्ज्योति में विलीन 1708 में नांदेड़ (महाराष्ट्र) में हुए। सिख गुरुओं ने अपने प्राणों सहित अपना सब कुछ इस महान् राष्ट्र व इसकी एकता, अखण्डता तथा धर्म के लिए बलिदान कर दिया। गुरु गोबिन्द सिंह जी द्वारा सृजित सिक्ख राष्ट्र व धर्म की रक्षा के लिए सदैव आगे रहे हैं। उनका योगदान देश की आजादी की लड़ाई से लेकर वर्तमान राष्ट्र निर्माण के कार्यों में भी वन्दनीय है।