जयपुर में मिले गायों के कटे हुए सिर और हड्डियां, हुआ हंगामा और हाईवे जाम, अलर्ट मोड पर पुलिस-प्रशासन

कालवाड़ सरपंच त्रिवेंद्र सिंह राजावत ने इस संबंध में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सरपंच का आरोप है कि अवैध तरीके से बूचड़खाना चल रहा है और पुलिस इस पर आंखें मूंदकर बैठी है। उनका कहना है कि कई महीनों से इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं, लेकिन किसी स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई। मौके पर सैकड़ों की संख्या में गायों की हड्डियां और कटे हुए सिर मिले। जिसके बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि सात दिन में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।