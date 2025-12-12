Women Supervisors: नव नियुक्त महिला पर्यवेक्षकों व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगी IT-एनेबल्ड ट्रेनिंग

Video AI
Anganwadi Workers: जयपुर. उप मुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को शासन सचिवालय में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में आंगनबाड़ी व्यवस्था को तकनीकी रूप से और मजबूत बनाने के निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा, निदेशक वासुदेव मालावत सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
दिया कुमारी ने कहा कि नव नियुक्त महिला पर्यवेक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आईटी-एनेबल्ड ट्रेनिंग अनिवार्य रूप से लागू की जाए, ताकि सेवाओं की गुणवत्ता में और सुधार हो सके। उन्होंने निर्देश दिए कि विभागीय स्टाफ का क्षमता संवर्धन नियमित रूप से हो तथा प्रशिक्षण पूरी तरह तकनीक आधारित हो, जिससे मॉनिटरिंग और सेवा प्रदायगी दोनों मजबूत हों।
उप मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्रों के आधारभूत ढांचे को सुधारने पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्रों में शौचालय निर्माण, पेयजल उपलब्धता और विद्युतिकरण जैसे कार्यों को तेजी से पूरा कर रही है। दिया कुमारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी न हो और सभी केंद्रों को बेहतर सुविधाओं से सुसज्जित किया जाए।
