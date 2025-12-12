Women Supervisors: नव नियुक्त महिला पर्यवेक्षकों व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगी IT-एनेबल्ड ट्रेनिंग

उप मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्रों के आधारभूत ढांचे को सुधारने पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्रों में शौचालय निर्माण, पेयजल उपलब्धता और विद्युतिकरण जैसे कार्यों को तेजी से पूरा कर रही है। दिया कुमारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी न हो और सभी केंद्रों को बेहतर सुविधाओं से सुसज्जित किया जाए।