Anuprati Coaching Scheme: वरीयता सूची जारी, 15 दिसंबर तक चुनें अपना विकल्प

Coaching Allocation: जयपुर. मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए अभ्यर्थियों की अस्थायी वरीयता सूची गुरुवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी कर दी गई। विभाग के निदेशक आशीष मोदी ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को उनके आवंटित कोचिंग संस्थान की जानकारी उनके एसएसओ आईडी पर उपलब्ध करा दी गई है।