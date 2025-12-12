12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Anuprati Coaching Scheme: वरीयता सूची जारी, 15 दिसंबर तक चुनें अपना विकल्प

competitive exam coaching: एक बार मिला मौका—कोचिंग केंद्र चयन के बाद नहीं होगा बदलाव। मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना: चयनित अभ्यर्थियों को SSO पर दिखेगा आवंटित संस्थान।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Dec 12, 2025

CM Anuprati Coaching Scheme

Coaching Allocation: जयपुर. मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए अभ्यर्थियों की अस्थायी वरीयता सूची गुरुवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी कर दी गई। विभाग के निदेशक आशीष मोदी ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को उनके आवंटित कोचिंग संस्थान की जानकारी उनके एसएसओ आईडी पर उपलब्ध करा दी गई है।

उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को 15 दिसंबर तक अपने पसंदीदा विकल्प का चयन करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक विकल्प न चुनने पर स्वतः एक विकल्प को सहमति माना जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया कि एक बार किसी केंद्र का चयन हो जाने के बाद कोचिंग केंद्र में बदलाव की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

इसके साथ ही, अभ्यर्थी इस योजना का लाभ केवल एक बार ही ले सकेंगे। आगामी सत्रों में नए आवेदन कर पुनः लाभ लेने की पात्रता नहीं होगी। विभाग का कहना है कि यह व्यवस्था योजना में पारदर्शिता बनाए रखने और अधिक से अधिक योग्य विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लागू की गई है।

योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग उपलब्ध कराकर उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने का लक्ष्य रखा गया है।

ये भी पढ़ें

Weather Update: राजस्थान में 12 दिसम्बर को छाएंगे बादल, नए पश्चिमी विक्षोभ से बढ़ेगी ठंड, रातें होंगी और सर्द
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Dec 2025 11:32 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Anuprati Coaching Scheme: वरीयता सूची जारी, 15 दिसंबर तक चुनें अपना विकल्प

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

संपादकीय: धार्मिक आधार पर भेदभाव की चिंताजनक तस्वीर

ओपिनियन

एक नजर में पूरी कुंडली! AI चश्मे ने कर दी बिना इजाजत जासूसी

जयपुर

अगले 1–2 दिनों में आंशिक बादल छाए रहने से रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की वृद्धि संभव है। वहीं अधिकतर जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य रहेगा, जिससे शीतलहर जैसे हालातों से फिलहाल राहत जारी रहेगी।

जयपुर

क्या रेगिस्तान बनने की ओर बढ़ रहा राजस्थान? आगे कैसा होगा अरावली का भविष्य, विशेषज्ञ बोले- यह ‘डेथ वारंट’ पर हस्ताक्षर जैसा

Rajasthan Heading Toward Desert
जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में आलू हुआ सस्ता, हरी मिर्ची के दामों में गिरावट, भिंडी और ग्वार फली महंगी

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.