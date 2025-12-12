Anuprati Coaching Scheme: वरीयता सूची जारी, 15 दिसंबर तक चुनें अपना विकल्प

Coaching Allocation: जयपुर. मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए अभ्यर्थियों की अस्थायी वरीयता सूची गुरुवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी कर दी गई। विभाग के निदेशक आशीष मोदी ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को उनके आवंटित कोचिंग संस्थान की जानकारी उनके एसएसओ आईडी पर उपलब्ध करा दी गई है।
उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को 15 दिसंबर तक अपने पसंदीदा विकल्प का चयन करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक विकल्प न चुनने पर स्वतः एक विकल्प को सहमति माना जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया कि एक बार किसी केंद्र का चयन हो जाने के बाद कोचिंग केंद्र में बदलाव की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
इसके साथ ही, अभ्यर्थी इस योजना का लाभ केवल एक बार ही ले सकेंगे। आगामी सत्रों में नए आवेदन कर पुनः लाभ लेने की पात्रता नहीं होगी। विभाग का कहना है कि यह व्यवस्था योजना में पारदर्शिता बनाए रखने और अधिक से अधिक योग्य विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लागू की गई है।
योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग उपलब्ध कराकर उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने का लक्ष्य रखा गया है।
