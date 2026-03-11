Jhunjhununews : प्रागैतिहासिक औजारों का बड़ा केंद्र मिला, मिले पत्थर के टूल्स; फैक्टरी साइट के संकेत

झुंझुनूं जिले के खेतड़ी क्षेत्र में स्थित त्योंदा गांव के पास रीढ़ का टीला (रैड़ा) एक बार फिर चर्चा में है। यहां चल रहे पुरातात्विक उत्खनन और सर्वेक्षण में प्रागैतिहासिक काल के पत्थर के औजारों की बड़ी संख्या मिलने से संकेत मिले हैं कि यह क्षेत्र प्राचीन समय में औजार निर्माण का प्रमुख केंद्र यानी ‘फैक्टरीसाइट’ रहा होगा। राजस्थान राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की टीम द्वारा वैज्ञानिक पद्धति से किए जा रहे उत्खनन और आसपास के सर्वेक्षण में पहाड़ीढलानों और कंकरीली सतहों पर पत्थर के औजार, कोर और फ्लेक बड़ी मात्रा में मिले हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रागैतिहासिक मानव यहां स्थानीय पत्थरों से औजार बनाते थे और यहीं उनका निर्माण कार्य होता था।