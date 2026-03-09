Rajasthan Startup: देवरानी-जेठानी की जोड़ी मचा रही धमाल, इस शानदार स्टार्टअप के साथ घर बैठे हो रही मोटी कमाई

देवरानी-जेठानी की यह जोड़ी अलग-अलग प्रदेशों से आने के बावजूद एक ही सोच के कारण सफल हो पाई। देवरानी ममता का गांव मक्कखनपुर-फिरोजाबाद है, जबकि जेठानी मोहिनी कानपुर की रहने वाली हैं। दोनों की शादी बुहाना में एक ही परिवार में हुई। नई जगह पर आने के बाद भी दोनों ने कुछ अलग करने की ठानी और मिलकर स्टार्टअप शुरू किया। समान सोच और परिवार के सहयोग ने उनके काम को मजबूती दी।