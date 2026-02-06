Rajasthan Crime: शादी के बाद भी बॉयफ्रेंड के संपर्क में थी अंजू, ऐसे कराई पति की हत्या, पुलिस खुलासे में चौंकाने वाला मामला

हत्या के बाद घटना को लूट और दुर्घटना का रूप देने के लिए अंजली ने अपने पति का मोबाइल और अपने झुमके आरोपियों को दे दिए। जब परिजनों ने आशीष के मोबाइल पर कॉल किया, तो किसी अन्य व्यक्ति ने फोन उठाया, जिससे संदेह गहरा गया। जिस स्थान को दुर्घटना स्थल बताया गया, वह सिंगल सड़क है, जहां वाहनों की आवाजाही कम रहती है। कॉल डिटेल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया।