मौसम बदला, कान पकड़ता बच्चा दे रहा है खतरे का संकेत

श्रीगंगानगर. मौसम में बदलाव के साथ जिले में कान, नाक और गले (ईएनटी) से जुड़ी बीमारियों के मामलों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। चिकित्सकों के अनुसार सामान्य सर्दी-जुकाम के बाद होने वाला संक्रमण अब बच्चों के कानों तक पहुंच रहा है। यह स्थिति चिकित्सकीय भाषा में एक्यूट ओटाइटिस मीडिया (एओएम) कहलाती है। समय पर उपचार नहीं मिलने पर यह संक्रमण गंभीर रूप ले सकता है और बच्चों की सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है। जिला अस्पताल में ईएनटी ओपीडी अनुभाग की एचओडी डा. रश्मी अग्रवाल का कहना है कि नाक और गले में हुआ संक्रमण ईएनटी मार्ग के जरिए कानों तक फैल जाता है। छोटे बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कारण संक्रमण तेजी से बढ़ता है। इसके चलते कई बच्चों में तेज कान दर्द, बुखार और सुनने में परेशानी जैसे लक्षण सामने आ रहे हैं।