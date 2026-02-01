अस्पताल मरीजों से भरा, डॉक्टर्स की कुर्सियां खाली

सरकार ने जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में क्रमोन्नत कर चिकित्सा व्यवस्था सुधारने के दावे किए थे, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है। प्रभावी मॉनिटरिंग के अभाव में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक तय ड्यूटी के बावजूद अधिकांश चिकित्सक देरी से पहुंच रहे हैं और दोपहर से पहले ही अस्पताल परिसर से गायब हो रहे हैं। पत्रिका संवाददाता ने दोपहर बाद अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। दोपहर 1.30 बजे के बाद कैंसर, दंत, सर्जरी, मनोरोग और ऑर्थो ओपीडी में अधिकांश वरिष्ठ चिकित्सक अनुपस्थित मिले। केवल मेडिसिन ओपीडी में चिकित्सक अपरान्ह 3 बजे तक मरीजों को देखते पाए गए। मरीजों ने बताया कि सुबह 9 बजे तक कई ओपीडी कक्ष खाली रहते हैं, जिससे बाद में भीड़ और अव्यवस्था हो जाती है। गौरतलब है कि झुंझुनूं कलक्टर ने हाल ही में लेट-लतीफी पर लगाम लगाने के लिए सभी चिकित्सकों की सुबह 9.15 बजे तक उपस्थिति की फोटो उन्हें भेजने के निर्देश दिए हैं। श्रीगंगानगर में भी राजस्थान पत्रिका पहले ही राजमेस चिकित्सकों की उपस्थिति पर सवाल उठा चुकी है।