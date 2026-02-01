2 करोड़ की फिरौती कॉल से मचा हड़कंप! रातों-रात एक्टिव हुई पुलिस, दो गिरफ्तार

Srivijayanagar News: श्रीबिजयनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब शहर के एक व्यापारी को अज्ञात नंबर से कॉल कर सीधे 2 करोड़ रुपये की भारी-भरकम फिरौती मांग ली गई। कॉल करने वाले ने धमकी दी कि अगर रकम समय पर नहीं दी गई, तो व्यापारी के बेटे को जान से मार दिया जाएगा। इस सनसनीखेज धमकी ने न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी। मामला गंभीर होने पर पुलिस तुरंत हरकत में आई और विशेष टीमों का गठन किया गया। तेजी से हुई कार्रवाई में पुलिस ने दो आरोपियों को दबोच लिया, जिनसे पूछताछ जारी है।