Bundi : अनन्तपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी में ओवरफ्लो होने से फसलों में भरा पानी

तनय कुमार सहायक अभियंता सीएडी के पाटन ने बताया कि डिस्ट्रीब्यूटरी पर टेल क्षेत्र के किसानों की मांग होने से डिस्ट्रब्यूटरी में पानी की आवक बढाई गई थी।वही मुख्य ब्रांच में भी जल स्तर बढाया गया था। किसान जल स्तर कम होने से परेशान हैं और आउटलेट पर पानी नहीं पहुचने की समस्या बताते हुए जल स्तर बढ़ाने, अंतिम छोर तक पानी पहुचाने की मांग कर रहे हैं। जल स्तर बढाने से अनंतपुरा डिस्ट्रब्यूटरी में पानी अधिक हो गया और छलकने से सीएडी के गड्ढो, सीपेज ड्रेन में चला गया। किसानों द्वारा सीएडी की ड्रेन अवरुद्ध कर रखी है, जिससे खेतो में पानी चला गया। मौका निरीक्षण किया गया है और मुख्य ब्रांच व डिस्ट्रब्यूटरी में पानी की आवक कम करवाई गई है स्थिति नियंत्रण में है।