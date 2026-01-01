Bundi : अनन्तपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी में ओवरफ्लो होने से फसलों में भरा पानी

कापरेन. अनंतपुरा डिस्ट्रब्यूटरी पर ओवरफ्लो होता नहरी पानी और जलमग्न फसलें
कापरेन. क्षेत्र के अनन्तपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी में ओवरफ्लो होने से नहरी पानी सीपेज ड्रेन और गड्ढो में भर कर खेतों में जा पहुंचा। जिससे अनंतपुरा गांव के किसानों की करीब तीस बीघा चने की फसल और तीस बीघा गेहूं की फसल जलमग्न हो गई। किसानों की सूचना पर सीएडी प्रशासन द्वारा जलस्तर कम करवाया गया और डिस्ट्रब्यूटरी में पानी की आवक कम होने पर किसानों को राहत मिली।
अनंतपुरा निवासी किसान जगदीश गुप्ता, कमल गुप्ता, राम कल्याण सेन, द्वारकालाल जाट,गोविंद दाधीच, योगेंद्र गुप्ता आदि ने बताया कि सीएडी प्रशासन द्वारा पानी की आवक बढ़ाने के लिए गुरुवार रात्रि को के पाटन मुख्य ब्रांच के पूरे गेट बंद कर अनंतपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी में जल स्तर बढ़ा दिया। जिससे डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी की आवक क्षमता से अधिक होने से ओवरलो होकर पानी चने और गेहूं के खेतों में भर गया।
सुबह किसान खेतों पर पहुंचे तो खेतों में भरे पानी को देख चकित रह गए। डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी ओवरफ्लो होकर खेतों में जा रहा था। बाद में गांव के किसानों को सूचना देकर एकत्रित हुए और मुख्य ब्रांच के गेट खोल कर डिस्ट्रब्यूटरी में पानी की आवक कम की गई। किसानों ने बताया कि सुबह सीएडी के अधिकारियों को भी अवगत कराया गया। करीब दस बजे सीएडी प्रशासन द्वारा मुय ब्रांच पर पानी की आवक कम करवाई गई। डिस्ट्रब्यूटरी में पानी की आवक कम की गई।
50 से 70 बीघा फसलों में भरा पानी
किसानों ने बताया कि ओवरफ्लो होने से अनंतपुरा गांव के किसानों की तीस बीघा चने की फसल और तीस बीघा गेहूं की फसल में घुटनो तक नहरी पानी भर गया। पानी भर जाने से चने की फसल के पूरी तरह नष्ट होने की आशंका है। वही गेहूं की फसल को भी नुकसान हुआ है। वही सारसला के किसानों की फसल को भी नुकसान की आशंका है।
तनय कुमार सहायक अभियंता सीएडी के पाटन ने बताया कि डिस्ट्रीब्यूटरी पर टेल क्षेत्र के किसानों की मांग होने से डिस्ट्रब्यूटरी में पानी की आवक बढाई गई थी।वही मुख्य ब्रांच में भी जल स्तर बढाया गया था। किसान जल स्तर कम होने से परेशान हैं और आउटलेट पर पानी नहीं पहुचने की समस्या बताते हुए जल स्तर बढ़ाने, अंतिम छोर तक पानी पहुचाने की मांग कर रहे हैं। जल स्तर बढाने से अनंतपुरा डिस्ट्रब्यूटरी में पानी अधिक हो गया और छलकने से सीएडी के गड्ढो, सीपेज ड्रेन में चला गया। किसानों द्वारा सीएडी की ड्रेन अवरुद्ध कर रखी है, जिससे खेतो में पानी चला गया। मौका निरीक्षण किया गया है और मुख्य ब्रांच व डिस्ट्रब्यूटरी में पानी की आवक कम करवाई गई है स्थिति नियंत्रण में है।
