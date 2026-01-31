Bundi: कनकसागर तालाब की तीस फीट पक्की पाळ व मंदिर परिसर के पीछे का गेट पानी में समाया

रियासतकालीन धरोहर

15वीं शताब्दी में जब किलेदार नाहर खानङ्क्षसह ने नैनवां को टाउन प्लानर के हिसाब से बसाया था तो कस्बे के दोनों ओर निकलने वाले के पानी को सुरक्षा के लिए कस्बे के चारों और बनाए विशालकाय परकोटें को ही तालाब का रूप दिया गया था। नीलकंठ के पास टूटे हिस्से से मन्दिर परिसर को व द्वारिकाधीश के पास टूटे हिस्से से वहां बने कुंए के भी तालाब में समाने की स्थिति बनी हुई है। कनक सागर 318 बीघा 14 बिस्वा में स्थित है।