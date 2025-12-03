3 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Train News: रेलवे लेगा ट्रैफिक ब्लॉक, इतनी ट्रेनें प्रभावित, सफर करने से पहले पढ़ लें यह खबर

मारवाड़ जंक्शन-पालनपुर स्टेशनों के बीच ट्रैफिक ब्लॉक, साबरमती, हड़पसर, जम्मूतवी, रणकपुर और बांद्रा सुपरफास्ट ट्रेनों का संचालन होगा प्रभावित।

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Dec 03, 2025

Train News, Indian Railways News, Jodhpur-Sabarmati Express, Jodhpur-Sabarmati Express cancelled, Bandra Terminus-Bhagat Ki Kothi Superfast Train, Jodhpur News

फाइल फोटो- पत्रिका

Indian Railway News जोधपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से अजमेर मंडल पर सोमेसर-जवाली रेलवे स्टेशनों के बीच तकनीकी कार्य कराए जाने के कारण लिए जा रहे ट्रैफिक ब्लॉक के कारण साबरमती, हड़पसर, रणकपुर, बांद्रा सुपरफास्ट और जम्मूतवी एक्सप्रेस आदि ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि जिन ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा, वह इस प्रकार से हैं।

  • गाड़ी संख्या 14821 जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस 4-5 दिसंबर तथा गाड़ी संख्या 14822 साबरमती-जोधपुर एक्सप्रेस 5-6 दिसंबर को रद्द रहेगी।
  • गाड़ी संख्या 20943 बांद्रा टर्मिनस-भगत की कोठी सुपरफास्ट (4 दिसंबर), गाड़ी संख्या 20944 भगत की कोठी-बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट (5 दिसंबर) और गाड़ी संख्या 20496 हड़पसर-जोधपुर एक्सप्रेस (6 दिसंबर) को महेसाना-पाटन-भीलडी-समदड़ी-लूनी के परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी और रास्ते में भीलड़ी, मारवाड़ भीनमाल, जालोर, समदड़ी व लूनी स्टेशनों पर ठहराव करेगी।
  • गाड़ी संख्या 14707 हनुमानगढ़-दादर रणकपुर एक्सप्रेस 5 दिसंबर को हनुमानगढ़ से 3 घंटे और गाड़ी संख्या 19223 साबरमती-जम्मूतवी एक्सप्रेस 5 दिसंबर को साबरमती से 3 घंटे 15 मिनट देरी से प्रस्थान करेगी।

शकूरबस्ती-जैसलमेर अब स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस

वहीं रेल मंत्रालय ने गाड़ी संख्या 12249/12250 शकूरबस्ती-जैसलमेर एक्सप्रेस का नाम परिवर्तित कर ‘स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस’ करने का निर्णय लिया है। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आदेश अनुसार उत्तर रेलवे, नई दिल्ली तथा उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नई नामावली के अनुसार सभी परिचालन, समय सारिणी, सूचना प्रणालियों व यात्रियों को उपलब्ध कराए जाने वाले संचार तत्काल अपडेट किए जाएंगे।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: घर से भागा प्रेमी जोड़ा, डर के मारे टांके में कूदा, युवती की मौत, युवक की हालत गंभीर
बाड़मेर
Lover couple, Lover couple suicide, Lover couple suicide in Barmer, Lover couple suicide in Rajasthan, Barmer news, Rajasthan news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Dec 2025 09:27 pm

Published on:

03 Dec 2025 09:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Train News: रेलवे लेगा ट्रैफिक ब्लॉक, इतनी ट्रेनें प्रभावित, सफर करने से पहले पढ़ लें यह खबर

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जोधपुर में अनोखी शादी: सभी बारातियों को दी गई ‘गीता और तलवार’, लोग कर रहे जमकर तारीफ

Jodhpur Unique wedding
जोधपुर

Railway Alert : मरुधर एक्सप्रेस 11 दिन और परिवर्तित समय से चलेगी, रानीखेत एक्सप्रेस पर आया नया अपडेट

Railway Alert Marudhar Express 11 more days changed timings Ranikhet Express new update
जोधपुर

जोधपुर में थानाधिकारी-कांस्टेबल के निलंबन से पुलिसकर्मियों का आक्रोश, स्टेट्स पर लिखा- हमारा हमीर, हमारा जमीर सही

Jodhpur News Policemen angry
जोधपुर

Jodhpur: वकील-पुलिस विवाद में कौन जीता, SHO और सिपाही पर हुआ एक्शन, लेकिन पुलिस के बीच ये मैसेज होता रहा वायरल

जोधपुर

Jodhpur Accident: ट्रेलर की चपेट में आने से फोटोग्राफर की मौत, प्रदर्शन के बाद SDM ने की सरकारी मुआवजे की घोषणा

jodhpur accident
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.