Train News: रेलवे लेगा ट्रैफिक ब्लॉक, इतनी ट्रेनें प्रभावित, सफर करने से पहले पढ़ लें यह खबर

वहीं रेल मंत्रालय ने गाड़ी संख्या 12249/12250 शकूरबस्ती-जैसलमेर एक्सप्रेस का नाम परिवर्तित कर ‘स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस’ करने का निर्णय लिया है। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आदेश अनुसार उत्तर रेलवे, नई दिल्ली तथा उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नई नामावली के अनुसार सभी परिचालन, समय सारिणी, सूचना प्रणालियों व यात्रियों को उपलब्ध कराए जाने वाले संचार तत्काल अपडेट किए जाएंगे।