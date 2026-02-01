निगहबान- लूणी बहेगी तो मरु जिएगा!

इन प्रयासों के चलते ही शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (आफरी) ने 650 करोड़ की डीपीआर तैयार की थी, जिसे केंद्र ने मंजूरी दी। पर अभी मंजिल बहुत दूर है। यदि नई तकनीक से सभी इकाइयों का पानी जिलों में ही रीसाइकिल कर लिया जाए तभी जाकर लूणी को नया जीवन मिलेगा। इसे माही नदी से लूणी को जोडऩे का प्रस्ताव है, जिससे पेयजल उपलब्ध होगा और नदी में सालभर पानी रहेगा। अगर हमें लूणी को बारहमासी बनाना है तो इसे माही नदी से भी जोडना होगा। नदी के दोनों किनारों पर 5 किमी तक लाखों पौधे लगेंगे तभी जाकर हीटवेव और कार्बन उत्सर्जन कम होगा। मिट्टी की उर्वरता लौटेगी, कृषि और बागवानी फिर शुरू हो सकेगी।