Sadhvi Prem Baisa: कैसे गई साध्वी प्रेम बाईसा की जान? शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नया खुलासा

वहीं इंजेक्शन लगाने वाले नर्सिंग कर्मी देवीसिंह राजपुरोहित का कहना है कि उन्होंने डॉक्टर के निर्देशानुसार वही दवाएं दी थीं, जो पहले भी साध्वी को दी जा चुकी थीं और तब कभी कोई परेशानी नहीं हुई थी। उनके अनुसार 28 जनवरी को स्टेरॉयड डेक्सोना और दर्द निवारक डायनपार का इंजेक्शन लगाया गया था। करीब 20 मिनट बाद सूचना मिली कि साध्वी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। मौत के वास्तविक कारण का खुलासा एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। फिलहाल पुलिस, एसआईटी और एफएसएल की पूरी नजर विसरा जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है।