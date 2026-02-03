निगहबान- जिम्मेदारों की आंखों में ‘मिर्च’

बीते 21 महीनों में एमडी ड्रग्स बनाने की आधा दर्जन से अधिक लैब पकड़ी जा चुकी हैं। यह तथ्य और भी डराता है कि रेतीले धोरों में-जहां सामान्य इंसान का रहना मुश्किल है-वहां एक के बाद एक सिंथेटिक ड्रग्स की लैब संचालित की जा रही थीं। भारी मात्रा में केमिकल और तैयार ड्रग्स की बरामदगी इस बात का सबूत है कि तस्करों ने पश्चिमी राजस्थान को सुरक्षित ठिकाने के रूप में चुन लिया है। इनमें से अधिकांश तस्कर वे हैं, जो मेट्रो शहरों में पुलिस की सख्ती के बाद वहां से भागे हैं। रेगिस्तानी इलाकों की भौगोलिक चुनौती और निगरानी की कमी उन्हें सुरक्षा देती है। अगर इनको जड़ मूल से नहीं उखाड़ा गया तो परिणाम भयावह होंगे।