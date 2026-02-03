3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

निगहबान- जिम्मेदारों की आंखों में ‘मिर्च’

कुछ वर्ष पहले तक ड्रग्स और नशे की लत को मेट्रो शहरों की समस्या माना जाता था। यह बड़े शहर, क्लब संस्कृति और उच्च वर्ग तक ही यह सीमित था लेकिन आज तस्वीर भयावह रूप से बदल चुकी है।

3 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Sandeep Purohit

Feb 03, 2026

MD Drugs, Mathania Mirch, MD Drugs in Mathania Mirch, Jodhpur News, Nigahban, Sandeep Purohit, Sandeep Purohit Article, एमडी ड्रग्स, मथानिया मिर्च, मथानिया मिर्च में एमडी ड्रग्स, जोधपुर न्यूज, निगहबान, संदीप पुरोहित, संदीप पुरोहित आर्टिकल

संदीप पुरोहित
समझाइश-आगाह-चेतावनी का समय बीत चुका है। अब तो खतरे के निशान को पार हो गया है। ड्रग्स का फलता-फूलता कारोबार नई पीढी को अपने जाल में जकड़ता जा रहा है। शासन प्रशासन और पुलिस ड्रग्स की छोटी मोटी बरामदगी पर आए दिन अपनी पीठ ठोकती नजर आती है। इन फौरी कार्रवाइयाें से कुछ नहीं होने वाला है। कहीं न कहीं हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति भी कमजोर है। आधे अधूरे प्रयास कभी लक्ष्य नही प्राप्त कर पाते हैं। यह केवल कानून-व्यवस्था का प्रश्न नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी को बचाने की जंग है।

कुछ वर्ष पहले तक ड्रग्स और नशे की लत को मेट्रो शहरों की समस्या माना जाता था। यह बड़े शहर, क्लब संस्कृति और उच्च वर्ग तक ही यह सीमित था लेकिन आज तस्वीर भयावह रूप से बदल चुकी है। ड्रग्स ने न सिर्फ छोटे शहरों बल्कि गांवों और ढाणियों तक अपनी जड़ें फैला ली हैं। युवा तेज़ी से इस दलदल में धंसते जा रहे हैं और हालात दिन-ब-दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं।

स्मैक और रासायनिक पदार्थों से तैयार सिंथेटिक ड्रग्स-खासकर मेफेड्रॉन (एमडी)-इस संकट को और घातक बना रहे हैं। यह नशा जानलेवा है, लेकिन इसके बावजूद इसकी सप्लाई और खपत थमने का नाम नहीं ले रही। चिंता की बात यह है कि ड्रग्स तस्कर अब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की सोच से कई कदम आगे निकल चुके हैं। नशे की तस्करी के लिए वे लगातार नए-नए तरीके ईजाद कर रहे हैं।

हाल ही मंडलनाथ क्षेत्र में कार के दोनों दरवाजों के बीच बनाई गई सीक्रेट कैविटी से 28 किलो अफीम का दूध बरामद होना इसका उदाहरण है। इसी तरह 25 जनवरी को जेडीए सर्कल के पास मोटरसाइकिल सवार दो युवकों से एक किलो एमडी ड्रग्स की बरामदगी ने चौंका दिया। यह ड्रग्स बेंगलूरु की लैब में बनी थी और सप्लाई जोधपुर तक पहुंचाई गई थी। यह साफ संकेत है कि ड्रग्स का नेटवर्क अंतरराज्यीय ही नहीं, संगठित और तकनीकी रूप से बेहद सक्षम हो चुका है।

ड्रग्स सप्लाई के तौर-तरीकों में भी बड़ा बदलाव आया है। पहले तस्कर अपनी निजी गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब उनके सहयोगी कोरियर बनकर लोक परिवहन का दुरुपयोग कर रहे हैं। बसों और रेलगाड़ियों में ड्रग्स भेजी जा रही है। बस परिवहन तस्करों के लिए सबसे सस्ता, तेज़ और सुरक्षित माध्यम बन गया है, जहां पार्सल के नाम पर कुछ भी देश के किसी भी कोने में पहुंचाया जा सकता है।

पार्सल का भी खूब खेल खेला जा रहा है। हमारे मरुस्थल की मथानिया की मिर्च दुनिया में मशहूर है। तस्करों ने इसको भी नहीं बख्शा। इसके पार्सल में ड्रग्स सप्लाई हो गई। तस्कर शासन-प्रशासन की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मथानिया की मिर्च जैसे पार्सलों में उन्हें ड्रग दिखाई नहीं देती।

बीते 21 महीनों में एमडी ड्रग्स बनाने की आधा दर्जन से अधिक लैब पकड़ी जा चुकी हैं। यह तथ्य और भी डराता है कि रेतीले धोरों में-जहां सामान्य इंसान का रहना मुश्किल है-वहां एक के बाद एक सिंथेटिक ड्रग्स की लैब संचालित की जा रही थीं। भारी मात्रा में केमिकल और तैयार ड्रग्स की बरामदगी इस बात का सबूत है कि तस्करों ने पश्चिमी राजस्थान को सुरक्षित ठिकाने के रूप में चुन लिया है। इनमें से अधिकांश तस्कर वे हैं, जो मेट्रो शहरों में पुलिस की सख्ती के बाद वहां से भागे हैं। रेगिस्तानी इलाकों की भौगोलिक चुनौती और निगरानी की कमी उन्हें सुरक्षा देती है। अगर इनको जड़ मूल से नहीं उखाड़ा गया तो परिणाम भयावह होंगे।

सरकार, प्रशासन और जिम्मेदार विभागों को अब टुकड़ों में की जाने वाली कार्रवाई से ऊपर उठना होगा। यह लड़ाई केवल बरामदगी की नहीं, बल्कि सप्लाई चेन तोड़ने, युवाओं में जागरूकता फैलाने और नशे की ओर धकेलने वाले सामाजिक-आर्थिक कारणों पर चोट करने की है। स्कूल, कॉलेज, परिवार और समाज—सभी को इसमें भागीदार बनाना होगा। अब भी अगर सख्ती नही की तो भविष्य खोखला हो जाएगा। राजस्थान, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान, कहीं ‘उड़ता पंजाब’ की राह पर न चल पड़े। जिम्मेदारों को जागना होगा। अपने निर्धारित किरदार के साथ न्याय करना होगा वर्ना…।

ये भी पढ़ें

जोधपुर में मथानिया-सोयला की एक हरी मिर्च की 5000 रुपए कीमत, दूसरे राज्यों में भेजी स्मैक व एमडी ड्रग्स
जोधपुर
5000 की एक हरी मिर्च: मथानिया में छिपाया नशे का जहर, पत्रिका फोटो

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Feb 2026 05:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / निगहबान- जिम्मेदारों की आंखों में ‘मिर्च’
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; ‘कम उम्र में सहमति से संबंध बनाना अपराध नहीं’

allegation of cheating after prolonged physical relationship cannot be considered crime allahabad high court
जोधपुर

Sadhvi Prem Baisa: कैसे गई साध्वी प्रेम बाईसा की जान? शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नया खुलासा

Sadhvi Prem Baisa, Sadhvi Prem Baisa death, Sadhvi Prem Baisa suspicious death, Sadhvi Prem Baisa murder, Sadhvi Prem Baisa post mortem report, Sadhvi Prem Baisa death latest news, Sadhvi Prem Baisa death today news, Sadhvi Prem Baisa death update news, Sadhvi Prem Baisa death breaking news, साध्वी प्रेम बाईसा, साध्वी प्रेम बाईसा मौत, साध्वी प्रेम बाईसा संदिग्ध मौत, साध्वी प्रेम बाईसा मर्डर, साध्वी प्रेम बाईसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, साध्वी प्रेम बाईसा मौत लेटेस्ट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा मौत टुडे न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा मौत अपडेट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा मौत ब्रेकिंग न्यूज
जोधपुर

Sadhvi Prem Baisa: साध्वी प्रेम बाईसा निधन मामले में पहली बार सामने आया नर्सिंग ऑफिसर, जानिए क्या बोले

Sadhvi Prem Baisa, Sadhvi Prem Baisa death, Sadhvi Prem Baisa murder, Sadhvi Prem Baisa latest news, Sadhvi Prem Baisa update news, Sadhvi Prem Baisa today news, साध्वी प्रेम बाईसा, साध्वी प्रेम बाईसा मौत, साध्वी प्रेम बाईसा मर्डर, साध्वी प्रेम बाईसा लेटेस्ट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा अपडेट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा टुडे न्यूज
जोधपुर

Rakesh Bishnoi Suicide: डाॅ. राकेश बिश्नोई सुसाइड केस, राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया ऐसा बड़ा आदेश

Dr. Rakesh Bishnoi, Dr. Rakesh Bishnoi suicide case, Rajasthan High Court, Jodhpur News, Rajasthan News, डाॅ. राकेश बिश्नोई, डाॅ. राकेश बिश्नोई सुसाइड केस, राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

Sadhvi Prem Baisa: साध्वी प्रेम बाईसा की रहस्यमयी मौत मामले में बड़ा खुलासा, आश्रम से मिटा दिए गए सबूत, जानिए नई परेशानी

Sadhvi Prem Baisa, Sadhvi Prem Baisa death, Sadhvi Prem Baisa murder, Sadhvi Prem Baisa poison, Sadhvi Prem Baisa latest news, Sadhvi Prem Baisa update news, Sadhvi Prem Baisa today news, who is Sadhvi Prem Baisa, साध्वी प्रेम बाईसा, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, साध्वी प्रेम बाईसा की हत्या, साध्वी प्रेम बाईसा जहर, साध्वी प्रेम बाईसा लेटेस्ट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा अपडेट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा टुडे न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा कौन है
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.