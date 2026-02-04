Sadhvi Prem Baisa: साध्वी प्रेम बाईसा को थी ये बीमारी? SIT और FSL टीम को आश्रम से मिली दवाइयां

एसआइटी ने अस्पताल में जाकर डॉक्टरों और स्टाफ से भी जानकारी ली है। पुलिस ने डॉक्टर प्रवीण जैन से भी बयान लिया। सामने आया है कि साध्वी को सर्दी, जुकाम और खांसी की समस्या थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी स्वास्थ्य जांच नहीं की गई थी। साध्वी को 28 जनवरी को अस्पताल में बेसुध अवस्था में लाया गया था। अस्पताल के स्टाफ के मुताबिक उस दिन साध्वी को कोई चिकित्सकीय उपचार या दवाइयां नहीं दी गईं।