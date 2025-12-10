10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रवासी राजस्थानी दिवस

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Motivational: कृषि विभाग से मिलने वाली पेंशन और बचत से 17.25 लाख रुपए किए दान, शिक्षिका पत्नी की सोच को किया साकार

Real Life Inspirational Story: उम्र के आख़िरी पड़ाव में पहुंचकर भी समाज के लिए प्रेरणा बन गया। 84 वर्षीय बद्री किशन व्यास ने अपनी पेंशन, जमा-पूंजी और पत्नी की सेवा भावना को आगे बढ़ाते हुए मानवता की मिसाल पेश की है।

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Akshita Deora

Dec 10, 2025

Badri Kishan Vyaas

एक कार्यक्रम के दौरान जोधपुर के बद्रीकिशन व्यास और उनका परिवार (फोटो: पत्रिका)

Inspiring Story Of Badri Kishan Vyaas: जोधपुर, उम्र के इस पड़ाव पर जब लोग खुद सहारे की उम्मीद करते हैं, वहीं 84 वर्षीय बद्री किशन व्यास दूसरों के सहारा बन गए है। कृषि विभाग से मिलने वाली पेंशन, जीवन भर की छोटी-छोटी बचत और दिवंगत पत्नी की सोच को साकार करते हुए व्यास दिव्यांगों की सेवा में जुटे हैं।

हाल ही में उन्होंने उदयपुर स्थित संस्थान में दिव्यांग नावाच्या कथा उपचार और पुनर्वास के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। खुद पैर की तकलीफ के कारण परेशानी झेल रहे व्यास कहते हैं- 'दर्द समझने से ही किसी के दर्द को मिटाने की इच्छा जन्म लेती है।' शायद यही कारण है कि अपने संघर्षो को समाज की ताकत बनाते हुए उन्होंने आर्थिक क्षमता से अधिक बड़ा दिल दिखाया।

परिवार की ओर से अब तक 17.25 लाख रुपए का सहयोग अस्पताल निर्माण, ऑपरेशन और कृत्रिम अंग वितरण जैसे कार्यों में किया गया है।

दूसरों के काम आएं

व्यास के पौत्र प्रशांत बताते हैं कि दादीजी भी शिक्षिका थीं और शिक्षा तथा सेवा दोनों को वे उपहार की तरह मानती थीं। 2020 में जब महामारी के समय दादीजी का निधन हुआ, परिवार सबसे कठिन स्थिति में था। सीमित आय के बावजूद दादाजी ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में दो लाख रुपए दान कर दिया। उन्होंने कहा था जो दूसरों के काम आ जाए, वही असली श्रद्धांजलि है।

सहायता सफर

आज भी बद्री किशन व्यास किसी बड़े व्यवसायी की तरह नहीं, एक साधारण पेंशनधारी की तरह रहते हैं। कृषि, पेंशन और परिवार की साधारण आय से चल रहा यह सहायता सफर समाज में उस सोच को मजबूती देता है कि सेवा धन की नहीं, दिल की क्षमता से की जाती है। मानवता की इस विरासत ने उन्हें सिर्फ दानवीर नहीं, बल्कि रियल हीरो बनाया है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: 5 बेटों ने झगड़ा कर घर पर कर लिया कब्जा, रुला देगी बेबस पिता की ये कहानी
कुचामन शहर
Chittarmal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Dec 2025 03:03 pm

Published on:

10 Dec 2025 02:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Motivational: कृषि विभाग से मिलने वाली पेंशन और बचत से 17.25 लाख रुपए किए दान, शिक्षिका पत्नी की सोच को किया साकार

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ट्रेनों को लेकर रेलवे का बड़ा अलर्ट, जानिए कौन सी ट्रेनें रहेंगी रद्द, कौन सी परिवर्तित मार्ग से चलेंगी, साप्ताहिक एसी स्पेशल ट्रेन पर आया नया अपडेट

Railway Alert Several trains will be diverted and running late Jodhpur-Sabarmati Express 11-12 December cancelled
जोधपुर

Jodhpur: जोधपुर में यूक्रेनी महिला की मौत, हिंदू रीति-रिवाज से होगा अंतिम संस्कार, अस्थियां भेजी जाएंगी यूक्रेन

Ukrainian woman dies
जोधपुर

Jodhpur: ‘जादुई’ है यह शीश महल, एक साथ चमकते हैं लाखों दर्पण, नजारा कर देता है हैरान

sheesh mahal mehrangarh
जोधपुर

Indian Railways: अब एक पटरी पर नहीं आएंगी दो ट्रेनें, राजस्थान के इस रेलवे स्टेशन पर हो रहा 38 करोड़ से ऐसा काम

Indian Railway, Jodhpur Railway Station, Jodhpur Railway Station News, Jodhpur Railway Station Latest News, Jodhpur Railway Station Update News, Jodhpur News, Rajasthan News
जोधपुर

Asaram: सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को बड़ी राहत, जमानत रद्द करने की याचिका खारिज

Asaram, Asaram News, Asaram Latest News, Asaram Today News, Asaram Bail News, Supreme Court, Jodhpur News
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.