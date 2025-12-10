राजस्थान के इन संविदा कर्मियों की बल्ले-बल्ले, हाईकोर्ट ने अस्थायी नौकरी को माना स्थायी, 40 साल की मिलेगी पूरी पेंशन

लेकिन कोर्ट ने पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि इतनी लंबी सेवा को अस्थायी नहीं माना जा सकता। इस सेवा को मूल सेवा माना जाना चाहिए। फैसले के अनुसार याचिकाकर्ताओं को नियमित माना जाएगा और पेंशन सहित सभी लाभ मिलेंगे, लेकिन वेतन निर्धारण के अनुसार किसी भी एरियर का दावा नहीं कर सकेंगे। इस फैसले से कुल 11 कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जिनमें पाली और भीलवाड़ा जिले के कर्मचारी शामिल हैं।