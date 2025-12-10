फिल्म स्टार प्रेम चोपड़ा के दिल का वाल्व बिना सर्जरी बदला, TAVI प्रक्रिया सफल, जयपुर के डॉक्टर ने दी नई जिंदगी

उन्होंने इलाज करने वाले डॉक्टरों डॉ. रवीन्द्र सिंह राव और डॉ. नितिन गोखले का आभार व्यक्त किया। परिवार की ओर से कहा गया कि दोनों विशेषज्ञों के मार्गदर्शन और देखभाल की वजह से पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सकी। गौरतलब है कि प्रेम चोपड़ा को पिछले महीने अस्पताल में वायरल संक्रमण और उम्र से जुड़ी जटिलताओं के चलते भर्ती कराया गया था। अब वे घर लौट चुके हैं और डॉक्टरों की निगरानी में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं।